Auto beschadigd door vuurwerk: wie draait op voor de kosten?

Ook dit jaar zal in de overgang van oud naar nieuw heel wat vuurwerk de lucht in gaan. Maar wat als een vuurpijl verkeerd terechtkomt en je auto beschadigt? Wie draait dan op voor de schade? Independer.be legt uit welke stappen je kan zetten.

Omnium

Heb je je auto full-omnium verzekerd, dan ben je het beste af. Een full-omniumverzekering vergoedt namelijk alle stoffelijke schade aan je auto. Als je auto in de straat geparkeerd staat, wordt de schade die een vuurpijl aan je auto veroorzaakt dus vergoed door je eigen verzekeraar. De brandschade aan je auto die het gevolg is van de vuurpijl kan ook gedekt zijn door je mini-omniumverzekering. In dat geval volstaat het eveneens om aangifte te doen bij je eigen verzekeraar om de schade te laten vergoeden. Sommige mini-omniumverzekeringen vermelden echter de schade door vuurwerk als een uitsluiting. De schade aan je wagen door een vuurpijl is in dat geval niet gedekt. Kijk dus goed de algemene voorwaarden van je polis na.

Franchise

Sommige omniumverzekeringen vergoeden de schade na aftrek van de franchise, ook wel vrijstelling genoemd. Die vrijstelling is het bedrag dat je zelf betaalt in het geval van schade.

Voorbeeld: Romina gaat oudejaarsavond vieren bij haar goede vriendin Ellen. Ze parkeert haar nieuwe wagen in de straat voor het huis van Ellen. Omdat haar auto nog gloednieuw is, heeft Romina hem omnium verzekerd. Als Romina na het feestje naar huis wil rijden, merkt ze dat de motorkap van haar auto beschadigd is door een vuurpijl. Ze geeft de schade aan bij haar verzekeraar en laat een bestek maken bij de garage voor de herstelling. De kosten voor de herstelling bedragen 850 euro. Romina heeft gekozen voor een omniumverzekering met een franchise van 300 euro. Haar verzekering betaalt een schadevergoeding van 550 euro uit (850 - 300). Romina moet dus 300 euro uit eigen zak opleggen.

Aansprakelijkheid

Heb je enkel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) dan kan je geen beroep doen op je eigen autoverzekering om de schade door een vuurpijl te laten herstellen. De BA-verzekering dekt immers enkel de schade van de tegenpartij bij een ongeval dat jij hebt veroorzaakt.

Zaak is dus om te bepalen wie verantwoordelijk is voor de schade aan jouw auto. Met andere woorden: van wie is de vuurpijl die je wagen beschadigd heeft?

Familiale verzekering

Soms is het makkelijk om de verantwoordelijke voor de schade te vinden. Is je buurman de enige in de straat die vuurwerk afsteekt, dan zal hij zonder twijfel de schade aan je auto moeten betalen. Als hij een familiale verzekering heeft, dan kan hij deze aanspreken om de schade te laten vergoeden. De familiale verzekering komt tussen bij schade die de verzekeringsnemer per ongeluk toebrengt aan een derde persoon of de bezittingen van een derde.

Rechtsbijstand

Zijn je buren allemaal fan van vuurwerk en knalt de hele straat het nieuwe jaar in? Dat zal ongetwijfeld een mooi schouwspel zijn, maar het maakt het veel lastiger om te bepalen welke vuurpijl je auto beschadigd heeft, en dus wie verantwoordelijk is voor de schade. Bij een discussie over de aansprakelijkheid kan je beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering van je autopolis. Dankzij de rechtsbijstand heb je recht op juridisch advies voor de regeling van het schadegeval. Stel dat je niet tot een oplossing komt, dan vergoedt de rechtsbijstandsverzekering de kosten van een rechtszaak. Welke kosten er vergoed worden en voor welk bedrag staat vermeld in je polis.

