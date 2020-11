Arne wint bij Qmusic en verdubbelt zijn maandloon: dit is hoeveel hij als turnleraar verdient

Wie is hij?

• Arne Ivens (32) uit Sint-Amands

• Verloofd en trouwt volgende zomer

• Twee kinderen: een dochter van (bijna) 4 en een zoon van 1,5 jaar

• Leerkracht lichamelijke opvoeding

Zijn inkomen

• € 2001,66 netto per maand

Arne is al 8 jaar turnleerkracht en geeft les op 2 scholen. Hij is zeer tevreden met zijn inkomen en vindt het ook een correcte verloning voor zijn werk, ook al bestaan er veel clichés over LO-leerkrachten. “Die kan ik toch tegenspreken”, vertelt Arne. “Het is fysiek misschien een iets minder zware job, al klinkt dat ironisch. Maar ik heb wel de verantwoordelijkheid om kinderen dagelijks motorisch iets bij te leren. Dat is een grote verantwoordelijkheid naar de ouders en de kinderen zelf.”

Beste aankoop?

“Dat is zonder twijfel de grond waarop wij ons huis gebouwd hebben. We hebben dat huis van de eerste steen tot en met de laatste klink daar gezet, dat is toch iets om trots op te zijn. Ik woon nu al 4 jaar zeer gelukkig met mijn gezin in Sint-Amands.”

Grootste miskoop?

“Ik heb me ooit een tweedehandswagen aangeschaft die eigenlijk té oud was. Ik heb maar zo’n 2 jaar met die Rover gereden en toen bleek er iets stuk aan de motor. Een vervangstuk bleek niet meer te bestaan en dus heb ik hem nog voor 100 euro als oud schroot moeten verkopen.”

Duurste aankoop?

“Dat was uiteraard onze grond, maar ik heb ooit ook een koersfiets van 900 euro gekocht. Op zich valt dat nog mee, maar ik heb er maar 2 keer mee gereden. Eigenlijk heb ik die fiets alleen gekocht om mee te doen met mijn vrienden, die ook fietsen.”

Wat als je de Lotto wint?

“Dan ga ik sowieso veel uitdelen aan mijn familie én investeren in de lokale voetbalclub waar ik speel: FC Oppuurs. Daarnaast zou ik, zoals iedereen wellicht, een nieuwe auto kopen en veel reizen. Een droombestemming heb ik niet echt, maar als ik moet kiezen, ga ik voor de Caraïbische eilanden. Mijn verloofde is verzot op Thailand, daar ben ik dan weer minder fan van.”

Maakt geld gelukkig?

“Ik denk het wel. Het helpt je toch heel ver vooruit in het leven. Je kan met geld veel dingen aankopen die je leven vergemakkelijken. Een groot deel van je geluk hangt toch wel af van geld.”

Elke weekdag maakt een luisteraar om 09u30 kans om zijn/haar maandloon eenmalig te verdubbelen bij het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Zoals de actie ‘Verdubbel Je Loon in 60 Seconden’ het zegt, is het de bedoeling om hiervoor in 60 seconden tien vragen correct te beantwoorden. Iedereen kan zich inschrijven via Qmusic.be.

Lees hier nog meer verhalen uit de reeks ‘Zoveel verdien ik’. Verdien jij voldoende? Vergelijk hier je loon met dat van anderen op het Salariskompas.