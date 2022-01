Arbeidsexpert toont hoe je je verlof in 2022 meer dan verdubbelt: zo maak je van 29 vakantiedagen 62 vrije dagen (en het kan zelfs nog beter)

We genieten in ons land van gemiddeld 29 vakantiedagen per jaar, extraatjes zoals anciënniteit en ADV-dagen meegerekend. Met een handig stukje puzzelwerk, waarbij we op zoek gaan naar interessante blokken van minimaal vier opeenvolgende dagen thuis, kun je dat aantal meer dan verdubbelen. Arbeidsexpert en juridisch adviseur Marijke Beelen van hr-dienstenbedrijf Acerta helpt je op weg.