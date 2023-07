Arbeiders hebben gemiddeld 24 vakantiedagen, overheidswerknemers 36. Werkexpert: “Op deze manier kun je jouw aantal opdrijven”

De Erfenis Elisabeth erfde onverwacht een half miljoen euro: “Mijn man en ik hebben onze job meteen opgezegd”

Nadat haar ouders stierven, erfde Elisabeth plots 550.000 euro. Dat was even schrikken want ze had geen idee dat haar ouders zoveel spaarcenten hadden. Na even rekenen besloten zij en haar man dan ook om te stoppen met werken en van het leven te genieten. “Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Mijn broer is enkele jaren geleden overleden. Zijn erfenis stond nog onaangetast op zijn bankrekening.”