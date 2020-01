Apple-verdeler Switch in moeilijke papieren, redding afgeketst ADN

29 januari 2020

10u21

Bron: Belga 4 Geld Het lot van Switch, de grootste verdeler van Apple in België, hangt nog altijd aan een zijden draadje. Schuldeisers en investeerders raakten het niet eens over een herstelplan. De rechtbank moet zich buigen over een verkoop, zo schrijft De Tijd vandaag.

Het bedrijf is met 21 winkels en 173 miljoen euro omzet de grootste Belgische 'Apple Premium Reseller'. Maar Switch verkeert in zware financiële moeilijkheden.

Op 31 maart vorig jaar torste het bedrijf een schuldenberg van 33,4 miljoen euro. Switch vroeg begin augustus bescherming aan tegen zijn schuldeisers. Het moest tegen 1 februari schuldeisers en investeerders rond een herstelplan scharen. Dat is finaal niet gelukt, bevestigt Harold Vanheel, de CFO, aan de krant. De rechter is daarom weer aan zet. Switch diende een aanvraag voor de derde fase van het gerechtelijk akkoord in. Een rechter bestudeert dan een verkoop van het bedrijf. Vanheel maakt zich sterk dat er kandidaten zijn om geld in Switch te pompen en zo het bedrijf gedeeltelijk of geheel over te nemen.

Op korte termijn is 5 miljoen euro nodig, in de eerste plaats om het eigen vermogen aan te zuiveren. Dat was aan het eind van het (verlengde) boekjaar, van september 2017 tot maart 2019, zwaar negatief: -9,6 miljoen euro. Eind december lag nochtans een herstelplan voor, maar de steun daarvoor brokkelde af in de aanloop naar het moment van de waarheid afgelopen vrijdag.