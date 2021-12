Apple op laatste handelsdag 2021 bijna 3.000 miljard dollar waard

Zeventig procent van Europeanen woont in eigen woning

De meeste mensen in de Europese Unie wonen in een woning waarvan zij of hun gezin eigenaar zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In 2020 woonde gemiddeld 69,7 procent van de bevolking in een eigen huis, 30,3 procent huurde een woning. Enkel in Duitsland zijn er ongeveer evenveel eigenaars (50,4 procent) en huurders (49,6 procent).

30 december