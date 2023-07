Antwerpen goedkoper dan Gent en Brugge: in welke provinciehoofdstad betaal je het minst aan de netbeheerder?

Onderlinge verschillen gering

De duurste Vlaamse netbeheerder is Gaselwest, die onder meer grote delen van de Westhoek bedient, met voor stroom 394,61 euro en voor aardgas 278,99 euro netkosten. Wat in het oog springt, zijn de hoge nettarieven in Wallonië. De inwoner van Bergen hoest voor elektriciteit en aardgas samen meer dan 290 euro extra op ten opzichte van de Antwerpenaar. Bekijk ook : De stroom- en gasprijzen voor Vlaanderen, evenals de verschillende gemeenten en steden.

Die verschillen vallen toe te schrijven aan de afzetvolumes per netgebied. In regio’s met een hoge densiteit bedient de netbeheerder meer woningen van stroom en aardgas en moet hij een hogere netcapaciteit voorzien. Of anders verwoord: in een stad zijn er meer huishoudens aangesloten per kilometer stroom- of aardgasnet, en liggen de kosten dus lager. Al gaat die theorie niet altijd op, want het netwerktarief in landelijk Limburg ligt bijvoorbeeld lager dan in de West-Vlaamse centrumstad Kortrijk.