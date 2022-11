Antargaz dooft levering van aardgas en elektriciteit in ons land uit: dit zijn de gevolgen

Manchester United plust op Wall Street na verkoopge­ruch­ten

De aandelen van de beursgenoteerde voetbalclub Manchester United klommen dinsdag stevig op Wall Street. Volgens tv-zender Sky News staan de Amerikaanse eigenaars op het punt de voetbalclub te verkopen. Andere aandeelhouders zagen dat wel zitten, want het aandeel eindigde haast 15 procent hoger. De geruchten komen op de dag dat bekend is geworden dat Cristiano Ronaldo Manchester United per direct verlaat.

