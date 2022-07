Amper één gezin op tien klant bij goedkoopste energieleveranciers: zo kan je tot 360 euro per jaar besparen op elektriciteit en tot 540 euro op gas

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Supermark­ten voeren mosseloor­log: In deze winkel moet je zijn voor de goedkoop­ste mosselen

Mosselen met frietjes, veel Belgischer wordt het niet. Maar waar vind je de goedkoopste mosselen? Net zoals vorig jaar in juni zijn de Belgische supermarktketens een prijzenoorlog gestart op vlak van Zeeuwse “Super” mosselen. Albert Heijn zet ze op dit moment met de laagste prijs in de winkelrekken, maar andere winkelketens doen ook hun best.

16 juli