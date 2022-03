Amper 7 procent van werknemers wil weer voltijds naar kantoor: maar wat als je verplicht wordt?

JobatUit onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta blijkt dat maar 7 procent van de werknemers weer voltijds naar kantoor wil terugkeren. Nu thuiswerk niet meer aanbevolen is op de coronabarometer, is telewerken minder vanzelfsprekend dan de voorbije twee jaar. Maar kan je baas je verplichten om naar kantoor terug te keren? En hoe benader je je werkgever het best als je toch thuis wil werken? Jobat.be geeft advies.

De voorbije twee jaar was telewerken het nieuwe normaal. Door de wereldwijde coronapandemie gingen we nauwelijks nog naar kantoor. Aanvankelijk was het voor zowel werkgever als werknemer zoeken naar het juiste evenwicht, maar ondertussen is thuiswerk goed ingeburgerd. Dat blijkt duidelijk uit onderzoek van Acerta. Navraag bij meer dan 2.000 werknemers leert dat amper 7 procent weer voltijds op kantoor wil werken.

Voel jij je gelukkig in je job en werksituatie? Doe hier de test.

Kan je baas je verplichten?

Kan je werkgever je verplichten om opnieuw voltijds naar kantoor te komen? Het antwoord is in principe ‘ja’. In je arbeidscontract staat in normale omstandigheden de plaats van tewerkstelling genoteerd. Als telewerken een coronamaatregel is en die maatregel valt nu weg, dan kan je baas je dus verplichten om op kantoor te komen werken, tenzij er speciale bepalingen in je arbeidscontract zijn opgenomen.

Kan je ontslagen worden als je weigert op kantoor te werken? Ook hier is het antwoord in principe ‘ja’. Als werknemer moet je – net als werkgever – nu eenmaal het arbeidscontract naleven. In de praktijk ziet de wereld er meestal net iets anders uit en is overleg aangewezen. Goede afspraken maken goede vrienden, ook op de werkvloer. Je baas goede argumenten voorleggen en elkaars wensen respecteren, is in dat geval al een stap in de goede richting.

Constructief overleg

Wil je graag enkele dagen per week blijven thuiswerken? Dan is constructief overleg de boodschap. Uit het onderzoek van Acerta blijkt alvast dat twee derde van de werknemers voorstander is van een flexibel systeem, zonder vaste thuiswerkdagen. “Werknemers hebben een punt als ze een thuiswerksysteem verkiezen waarin niet vastligt dat ze bijvoorbeeld op dinsdag en donderdag op kantoor moeten zijn”, zegt hr-expert Hannelore Van Meldert. “Om het maximum te halen uit hybride werken – de werkvorm die thuis- en kantoorwerk combineert – moet het type werk bepalen waar iemand dat werk doet.”

Ook bij Acerta klinkt het: onderling afspraken maken is de beste oplossing. “Naargelang hun leeftijd, thuissituatie, of iemand een huismus dan wel een kantoormus is, zullen mensen op een andere manier naar hybride werken kijken.”

Lees ook: Dit zijn de vijf grootste voordelen van hybride werken

Bijlage aan arbeidsovereenkomst

Als je als werkgever structureel thuiswerk wil implementeren, moet hij een bijlage aan de arbeidsovereenkomst toevoegen. “Dat loont trouwens absoluut de moeite, want als het goed georganiseerd is, kan hybride werken zorgen voor gelukkige medewerkers en een positieve uitstraling van de werkgever naar kandidaat-medewerkers. Het is dus een extra troef om nieuw talent aan te trekken”, besluit Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte van Acerta.

Tip: Wie regelmatig thuiswerkt, kan daarvoor een belastingsvrije onkostenvergoeding van 165 euro voor vragen. Lees hier hoe dat werkt.

Lees ook op Jobat.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be. Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.