Amerikaanse wint 560 miljoen euro, maar wil anoniem blijven. En dat blijkt een probleem Hans Renier

06 februari 2018

00u27

Bron: New Hampshire Union Leader 0 Geld Een Amerikaanse die 560 miljoen dollar gewonnen heeft met de loterij, zit met een serieus probleem. Doordat ze op het ticket haar naam schreef, dreigt die bekendgemaakt te worden. Dat ziet ze echter niet zitten. Ze is haar prijs dan ook nog niet gaan ophalen.

Het winnende Powerball-biljet ter waarde van 559,7 miljoen dollar werd vorige maand verkocht in de Reed's Ferry Market in Merrimack. Het is een van de grootste jackpots ooit die in Amerika zijn gewonnen. De vrouw had anoniem kunnen blijven als ze op het lotje de naam van een stichting had vermeld. Maar dat wist ze niet toen ze ontdekte dat ze gewonnen had. Ze volgde gewoon de instructies op de website van de loterij en ondertekende het biljet. Want met een biljet dat niet ondertekend is, kan je ook geen prijs ophalen.

Het probleem is dat ze de naam nu niet meer kan veranderen. “Elke wijziging die nu aan het lottobiljet gebeurt, zorgt ervoor dat het niet meer geldig is”, stelt de loterij. “Dat zijn onze eigen regels en die moeten we volgen.” De vrouw stapt nu naar de rechtbank. Ze hoopt zo te kunnen afdwingen dat ze anoniem kan blijven.

Veiligheid

"De winnares is een oude inwoner van New Hampshire en een geëngageerd lid van de gemeenschap", zegt haar advocaat. "Ze wil dit werk kunnen blijven doen, en wil ook de vrijheid hebben om een ​​supermarkt binnen te lopen of evenement bij te wonen zonder bekend te zijn als de winnaar van een half miljard dollar. Ze wil ook een deel schenken aan een liefdadigheidsinstelling. En ze vreest dat de bekendmaking van haar naam kan leiden tot veiligheidsproblemen."

De zaak komt een eerste keer voor de rechtbank op 21 februari. Zolang ze haar prijs niet gaat innen, zou de vrouw al zo’n 50.000 euro per dag verliezen aan intrest.