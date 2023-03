Amerikaanse regering geeft alle tegoeden van failliete Silicon Valley Bank vrij, beleggers wenden zich massaal tot overheidsobligaties

De Amerikaanse regering geeft alle tegoeden van de over de kop gegane Silicon Valley Bank (SVB) vrij. Klanten zullen hun geld vanaf vandaag kunnen krijgen, klinkt het in een gezamenlijke mededeling van minister van Financiën Janet Yellen, de Fed en de Amerikaanse depositogarantiefonds FDIC.

Normaal gesproken staat de Amerikaanse overheid slechts borg voor tegoeden tot 250.000 dollar, maar veel van de tegoeden lagen een pak hoger. Yellen maakte ook duidelijk dat de Amerikaanse belastingbetaler niet voor de kosten zal moeten opdraaien.

“Vandaag nemen we doortastende maatregelen om de Amerikaanse economie te beschermen”, klinkt het in een verklaring. “Deze stap zorgt ervoor dat een vitale rol vervuld blijft: deposito’s worden beschermd, huishoudens en bedrijven krijgen toegang tot krediet op een manier die een sterke en duurzame economische groei bevordert.” Eenzelfde regeling zal ook van kracht zijn voor de Signature Bank, die zondag door de Amerikaanse toezichthouders werd gesloten.

“Gezonde banken niet besmetten”

Yellen sloot eerder wel een redding van SVB uit. In een interview met zender CBS zei hij dat de Amerikaanse regering zeker wil zijn dat andere gezonde banken niet besmet raken door de problemen. Maar op overheidsgeld hoeft SVB niet rekenen. “Tijdens de financiële crisis (van 2008, red.) werden investeerders in grote systeembanken gered door de Amerikaanse overheid. Dat gaan we niet opnieuw doen.”

SVB - vooral actief als bankier van techbedrijven - kwam vorige week in moeilijkheden en werd vrijdag door de autoriteiten gesloten. Het gaat om de grootste faling van een Amerikaanse bank sinds de financiële crisis van 2008. Eind vorig jaar beheerde SVB ruim 175 miljard dollar aan tegoeden.

“Volledige verantwoording nodig”

Het Britse filiaal van de failliete Silicon Valley Bank zal worden overgenomen door HSBC Holdings voor 1 pond. “De deposito’s zijn gered, zonder steun van de belastingbetaler”, schreef minister van Financiën Jeremy Hunt op Twitter. “Het Britse financiële systeem is veilig en voldoende gekapitaliseerd (...) Er is geen enkele andere Britse bank getroffen.” Gevreesd werd dat een faillissement van de Britse tak heel wat techbedrijven in de problemen zou brengen.

“Wie deze chaos veroorzaakt heeft, zal volledige verantwoording moeten afleggen”, reageerde de Amerikaanse president Joe Biden. Hij komt later op de dag met nieuwe maatregelen naar buiten om het bancaire systeem in de VS sterker te maken.

Bel20-index

Het nieuws dat er in de VS twee banken -Silicon Valley Bank en Signature Bank- overkop zijn gegaan, stuurt de beurzen maandag flink lager.

De Bel20-index, de belangrijkste graadmeter van de beurs van Brussel, stond na anderhalf uur handel op 3 procent verlies. De jaarwinst is hiermee volledig weggevaagd, berekende zakenkrant De Tijd.

Ook de rente op overheidsobligaties dook lager nadat beleggers zich op deze markt hebben gestort. De Belgische tienjaarsrente zakte met meer dan 23 basispunten, tot onder de symbolische grens van 3 procent (2,87 procent). Voor de kortetermijnrente gingen er zelfs 44 basispunten af.

Europese trend

De trend is overal in Europa zichtbaar. Beleggers verkiezen veilig staatspapier in plaats van risicovolle aandelen. Daarnaast wordt er ook rekening mee gehouden dat de centrale banken iets voorzichtiger zullen worden met het optrekken van de rente om de bankencrisis niet te verergeren.

Volgens Paschal Donohoe, voorzitter van de Eurogroep, is de blootstelling van de eurozone aan de financiële gevolgen van het bankroet van Silicon Valley Bank is echter heel beperkt. Zo klinkt het vandaag in een gesprek met Bloomberg Television. “We hebben in Europa een zeer sterk regelgevings- en afwikkelingskader, maar uiteraard roepen bancaire ontwikkelingen als deze vragen op, en uiteraard zullen we die vandaag bespreken in de Eurogroep”, zo verwees Donohoe naar de al langer geplande bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurolanden later op de dag.

Volgens Donohoe blijkt opnieuw dat risico’s en momenten van verandering onverwacht kunnen plaatsvinden. “Vanuit Europees perspectief bevinden we ons in een goede positie. We hebben het voorbije decennium ons regelgevingskader sterk aangepast. We kunnen opvolgen en reageren op de ontwikkelingen indien dan nodig zou zijn”, zei de Ier.

Volgens Donohoe zal ook bekeken worden hoe verzekerd kan worden dat de techsector kan blijven groeien en zijn perspectieven niet aanzienlijk aangetast worden. “Ik denk dat ons bancair systeem in Europa het risico in de Europese en wereldwijde techsector zeer goed doorgrondt en de juiste maatregelen heeft om dat risico te beheren en het in de toekomst aan te pakken”, besloot de Eurogroepvoorzitter.