Amerikaanse Fed voert renteverhoging door. Wat staat ons te wachten? “We zien in dit kwartaal de economische groei al krimpen”

De financiële wereld houdt zijn adem in. Dat de Amerikaanse Fed – de centrale bank van de VS – vanavond bekend maakt dat er een renteverhoging komt, staat al zo goed als vast. Maar hoe hoog wordt die rente en welke gevolgen kan dat hebben? Onze geldexpert Veronique Goossens legt duidelijk uit wat er precies aan de hand is en wat dat voor ons betekent.

“De koortsachtige groei van de economie afremmen: dat is het doel van de renteverhoging die de Federal Reserve nu al enkele keren op rij heeft doorgevoerd”, legt Veronique kernachtig uit. “Als de rente hoger wordt, wordt het duurder om te investeren, om vastgoed te kopen, komen er minder banen bij, enzovoort. Zo kan mogelijk de inflatie afgeremd worden. Want die zit in een opwaartse spiraal: omdat de inflatie stijgt, stijgen ook de lonen.

Hier in België gebeurt dat automatisch, in de Verenigde Staten omdat het aanbod aan arbeidskrachten krap is en de beschikbare werknemers dus meer kunnen vragen. Waarna die stijgende lonen dan opnieuw de prijzen de hoogte injagen en nog meer inflatie veroorzaken. Waarop de lonen opnieuw stijgen enzovoort. Die spiraal doorbreken met een renteverhoging is dus het doel. De Fed heeft al duidelijk gemaakt dat ze daar ver in wil gaan. Er zijn al renteverhogingen geweest, er zullen er nog meer komen.”

“De grote meerderheid van de marktparticipanten (beleggers, analisten, vermogensbeheerders..., red.), pakweg zo’n 80 procent, verwacht dat gekozen zal worden voor een verhoging met 75 basispunten. Maar de overige 20 procent – toch één op de vijf marktparticipanten – laat door bepaalde producten te kopen nu merken dat ze een renteverhoging met 100 basispunten – dus meteen met maar liefst één procent – verwacht. En dat doet alles toch wel erg snel gaan.”

Andere economische omstandigheden

“Normaal moet de economie op die manier afgeremd worden als de inflatie te snel stijgt. En dat is ook precies wat de Fed wil bereiken. Alleen zijn de economische omstandigheden in de Verenigde Staten verschillend van die in Europa. Bij ons gaat het om een heel bijzondere inflatie. Het zijn vooral de energie- en de voedselprijzen die stijgen, en dat veroorzaakt heel andere problemen dan het klassieke patroon. We zien in Europa dat door de hoge energieprijzen en de maatregelen om energieschaarste tegen te gaan, de ammoniakproductie moeilijk wordt en daardoor de productie van kunstmest - waarvan de aanvoer al moeilijk ging door de oorlog in Oekraïne - hindert. Geen of minder kunstmest betekent minder voedsel, dus alweer stijgende voedselprijzen…

Er zijn bedrijven die stilvallen en we zien in dit kwartaal de economische groei al krimpen en verwachten dat zich dat doorzet in het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste van volgend jaar. Die renteverhoging zal een van de factoren zijn die dat er niet beter op zal maken.”

Maar door de renteverhoging gaat de rente op ons spaargeld dan toch weer wat hoger worden? “Dat kan dan weer enkel een doekje voor het bloeden zijn, omdat die hogere spaarrente de eerste twee jaar de inflatie niet zal kunnen bijhouden.”

