Amerikaans inreisverbod duwt Europese beurzen in het rood, ook zware verliezen op Aziatische beurzen HAA SPS ADN

12 maart 2020

06u17

Bron: AFP, DPA, ANP 11 Geld Ook de Europese beurzen kleuren rood na de aankondiging van Amerikaans president Donald Trump om vanaf zaterdag de vluchten tussen de VS en Europa gedurende een maand te schrappen. Het gaat om een drastische maatregel tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Eerder kregen ook al de Aziatische beurzen forse klappen.

De meeste Europese beurzen stonden kort na opening op verliezen van meer dan 5 procent. De Brusselse sterindex Bel20 bijvoorbeeld, stond rond 9.15 uur ongeveer 5,5 procent in het rood. De index dook zo onder de 3.000 punten. De AEX-index in Amsterdam noteerde in de ochtendhandel ruim 7 procent in de min op 449,61 punten. Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 6,7 procent in. De beurs in Milaan zakte 5,1 procent.

Vooral de aandelen van Europese luchtvaartmaatschappijen gingen keihard onderuit en bereikten het laagste niveau sinds augustus 2013. Op het Damrak kelderde luchtvaartcombinatie Air France-KLM meer dan 14 procent. De luchtvaartgroep liet weten de impact van Trumps reisverbod te bestuderen. Het noodlijdende Norwegian Air zag 17 procent aan beurswaarde verdampen in Oslo. De budgetmaatschappijen easyJet en Ryanair verloren rond 7 procent. Lufthansa en IAG daalden ruim 9 procent.

Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat later op de dag bekend wordt gemaakt. ECB-president Christine Lagarde zal naar verwachting met steunmaatregelen komen om de negatieve economische gevolgen van het nieuwe coronavirus te verzachten.

De euro was 1,1266 dollar waard tegen 1,1410 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 4,1 procent in prijs tot 31,62 dollar. Brentolie werd 4,1 procent goedkoper op 34,32 dollar per vat.

Aziatische beurzen

De toonaangevende Nikkei in Tokio raakte donderdag 4,4 procent kwijt en eindigde bij sluiting van de Aziatische beurzen op 18.559,63 punten. De index bereikte ondertussen het laagste niveau sinds april 2017. Ook in Azië kregen luchtvaartmaatschappijen zware klappen. Japan Airlines zakte 7 procent en ANA Holdings verloor 5,6 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 3,6 procent omlaag. Cathay Pacific leverde 3,4 procent in. De luchtvaartmaatschappij uit Hongkong is erg afhankelijk van de Chinese markt en voert door de virusuitbraak veel minder vluchten uit. Volgens voorzitter Patrick Healy van Cathay is de situatie nog nooit zo ernstig geweest. Het bedrijf verwacht in de eerste jaarhelft een “substantieel verlies” te lijden.

De Kospi in Zuid-Korea zakte 4,4 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney ging hard onderuit en sloot de dag af met een verlies van 7,4 procent, het zwaarste verlies in een dag sinds 2008. Qantas Airways kelderde bijna 10 procent.

In Hongkong verloor de Hang Seng-index 3,78 procent. De beurzen op het Chinese vasteland daalden ook, maar in mindere mate. De hoofdindex in Shanghai stond 1,19 procent in de min en die van Shenzhen 1,6 procent. In China lijkt het virus over zijn hoogtepunt heen te zijn en neemt het aantal nieuwe besmettingen af.

Dow Jones

De beurs van New York kleurde woensdag al bloedrood. Er is sprake van een berenmarkt, ofwel een periode waarin aandelenkoersen in het algemeen een dalende trend vertonen en er wijdverspreid pessimisme heerst. De Dow-Jonesindex sloot de sessie 5,86 procent lager op 23.553,22 punten. De brede S&P 500 zakte 4,89 procent tot 2.741,38 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 4,7 procent tot 7.952,05 punten.

Het oprukkende nieuwe coronavirus maakte beleggers opnieuw nerveus, vooral ook omdat duidelijke maatregelen door de Amerikaanse overheid om verspreiding te voorkomen woensdag nog niet bekend waren. Diezelfde dag maakte de Wereldgezondheidsorganisatie ook bekend dat ze de virusuitbraak bestempelt als een pandemie, ofwel een epidemie op wereldwijde schaal. Verder deden de dalende olieprijzen door het conflict tussen Rusland en Saoedi-Arabië het beurssentiment geen goed.

Ook bitcoinbeleggers nerveus

De vrees rond het coronavirus maakt nu overigens ook beleggers in bitcoins nerveus. De waarde van de cryptomunt daalde donderdag op dagbasis in het snelste tempo sinds eind 2017. Ook andere cryptomunten verloren stevig aan waarde.

De bitcoin was kort voor het middaguur volgens Coinmarketcap circa 6.200 dollar waard. Daarmee raakte de munt in een dag tijd ruim een vijfde van zijn waarde kwijt. Een dag eerder was de bitcoin meer dan 7.500 dollar waard.

