Amerikaans inreisverbod duwt Aziatische beurzen in het rood HAA

12 maart 2020

06u17

Bron: AFP, DPA 0 Geld De Aziatische beurzen kleuren rood na de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om vanaf zaterdag alle reisverkeer tussen de VS en Europa te schrappen. Het gaat om een drastische maatregel om het coronavirus in te dijken.

In Hongkong verloor de Hang Seng-index 3,78 procent. De Kospi-index in Zuid-Korea ging 3,76 procent in de min. De beurzen op het Chinese vasteland daalden ook, maar in mindere mate. De hoofdindex in Shanghai stond 1,19 procent in de min en die van Shenzhen 1,6 procent.



De beurs van Tokio opende met een verlies van 2 procent, maar nam nog een duik na de aankondiging van Trump. De Nikkei in Tokio verloor 5,55 procent op 18,530.91 punten, terwijl de brede index van Topix met 3,76 procent daalde.

Dow Jones

Ook de beurs van New York kende woensdag een nieuwe zwarte dag. Er is sprake van een berenmarkt, ofwel een periode waarin aandelenkoersen in het algemeen een dalende trend vertonen en er wijdverspreid pessimisme heerst.



De Dow-Jonesindex sloot de sessie 5,86 procent lager op 23.553,22 punten. De brede S&P 500 zakte 4,89 procent tot 2.741,38 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 4,7 procent tot 7.952,05 punten.

Het oprukkende nieuwe coronavirus maakte beleggers opnieuw nerveus, vooral ook omdat duidelijke maatregelen door de Amerikaanse overheid om verspreiding te voorkomen toen nog niet bekend waren. Intussen is dat wel het geval.

Verder deden de dalende olieprijzen door het conflict tussen Rusland en Saoedi-Arabië het sentiment geen goed.

