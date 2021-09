Ambtenarenweddes en uitkeringen stijgen wellicht twee keer in één jaar

Financieel Hoeveel stort uw werkgever maande­lijks op uw rekening? Zoveel verdient de werkende Vlaming

18 augustus Wat levert uw werk u maandelijks netto op? Vorig jaar verdienden de Vlaamse werknemers en zelfstandigen gemiddeld netto bijna 2.400 euro per maand. Voor u triomferend of sakkerend er uw bankrekening op naslaat: er zijn er die meer hebben, maar ook die het met een pak minder moeten stellen. Dit is wat de werkende Vlaming verdient.