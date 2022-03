Amazon rondt overname MGM Studios af

Beurs in Hongkong schiet omhoog na verkoop­golf in techsector

De aandelenbeurs in Hongkong schoot woensdag omhoog na de zware verliesbeurten in de afgelopen dagen. Vooral de Chinese technologiebedrijven lieten forse koerssprongen zien na de recente verkoopgolf in de techsector. Ook elders in de Aziatische regio gingen de beurzen vooruit. De stemming werd daarbij gesteund door opmerkingen van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die verklaarde dat zijn land moet erkennen dat een lidmaatschap van het militaire bondgenootschap NAVO niet haalbaar is.

