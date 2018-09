Amazon is als tweede Amerikaans bedrijf ooit meer dan 1.000 miljard dollar waard TT

04 september 2018

17u57

Bron: Belga, Reuters 0 Geld Online winkel Amazon heeft vandaag voor een nieuwe mijlpaal gezorgd. Het bedrijf is na Apple het tweede Amerikaanse bedrijf ooit dat meer dan 1.000 miljard dollar waard is op de beurs.

Apple bereikte de recordwaarde van 1.000 miljard dollar (865 miljard euro) zelf pas enkele weken geleden.

Amazon werd in 1994 opgericht door ondernemer Jeff Bezos. Amper 23 jaar later behaalde de retailgigant vorig jaar een omzet van 178 miljard dollar (154 miljard euro). Bezos zelf werd door het succesverhaal ook de rijkste man ter wereld. Zijn belang van 16 procent in Amazon is nu 160 miljard dollar (138,5 miljard euro) waard.

Het bedrijf is aan een opmerkelijke opmars op de beurs bezig. In de afgelopen twaalf maanden werd het bedrijf meer dan het dubbele waard op de aandelenmarkt. Het stelde marktaandeel jarenlang boven winst. Maar de laatste jaren is de winst van de webwinkel, die ook clouddiensten en zijn persoonlijke assistent Alexa heeft, flink gestegen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de winst voor het eerst boven de 2 miljard dollar.

Amazon ging in 1997 naar de beurs aan 18 dollar per aandeel. Vandaag steeg de waarde van 1 aandeel tot 2.050,27 dollar op de beurs van New York, waarmee het bedrijf korte tijd meer dan 1.000 miljard dollar waard was. Het bedrijf is daarmee meer waard dan de volledige economie van Zwitserland of Turkije.