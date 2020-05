Amazon investeert verwachte winst van 4 miljard in coronatests en bescherming werknemers HAA

01 mei 2020

07u23

Bron: ANP, AFP 0 Geld Amazon zal geen winst boeken in het huidige kwartaal, van april tot juni. Dat zegt Jeff Bezos, oprichter en CEO van het Amerikaanse e-commercebedrijf. Hij wil de volledige verwachte winst, een ruwe 4 miljard dollar (3,7 miljard euro), investeren in de bescherming van zijn werknemers en in coronatests.

Amazon kreeg de afgelopen weken in verschillende landen kritiek op werkomstandigheden in distributiecentra, waar maatregelen tegen coronabesmettingen veel te laks zouden zijn. De werkzaamheden gingen ondanks de virusuitbraak onverminderd door, wat tot protesten van werknemers en vakbonden leidde.

In een toelichting op de kwartaalcijfers probeert topman Jeff Bezos die zorgen weg te nemen door grootscheepse uitgaven aan te kondigen. “Aandeelhouders kunnen beter even gaan zitten”, zo stelt hij. “Normaal gesproken zouden we in het tweede kwartaal zo’n 4 miljard dollar aan operationele winst verwachten. Maar dit zijn geen normale omstandigheden. We verwachten die volledige 4 miljard dollar op te maken aan coronagerelateerde uitgaven.”

De beurs strafte de beslissing van Amazon onmiddellijk af. Het aandeel verloor ongeveer 5 procent tijdens de elektronische transacties na de sluiting van Wall Street.

Coronagerelateerde kosten

Met de 4 miljard die het bedrijf in de lente hoopt te verdienen, wil het dus beschermingsmateriaal kopen, de depots en logistieke centra beter reinigen, afstandsregels afdwingen en naar eigen zeggen ook zijn minst verdienende werknemers beter betalen. Ook wil het testinfrastructuur voor Covid-19 ontwikkelen.

Amazon, dat marktleider in de VS is met zijn online winkel, wierf al 175.000 extra personeelsleden aan in zijn Amerikaanse depots om de toegenomen vraag het hoofd te bieden, die het gevolg is van de quarantainemaatregelen. Het betaalt die categorie werknemers ook 2 dollar/pond/euro extra uit.

In het eerste kwartaal boekte Amazon 75,5 miljard dollar (69 miljard euro) omzet, een stijging van 26 procent op jaarbasis. De nettowinst daalde 29 procent, maar kwam nog uit op 2,5 miljard (2,3 miljard euro). In het tweede kwartaal wordt een omzetstijging verwacht tussen 18 en 28 procent. Dat betekent een omzet van 75 à 81 miljard dollar (69 à 74 miljard euro) in 3 maanden.

