Amazon-baas Jeff Bezos speelt op één dag meer dan 9 miljard dollar kwijt

12 oktober 2018

16u05

Bron: Forbes, ANP 4 Geld Jeff Bezos, oprichter van Amazon, heeft een paar mindere dagen achter de rug. De Amerikaanse aandelenbeurzen gingen diep in het rood. In die mate dat de rijkste man ter wereld woensdag op amper één dag meer dan 9 miljard dollar zag verdampen. Vandaag lijken de grote techbedrijven het wel weer beter te doen, waardoor een deel van het verlies mogelijk wordt goedgemaakt.

De Amerikaanse aandelenbeurzen gingen de voorbije week stevig in het rood op Wall Street, en dat was ook het geval voor de tech-aandelen. Amazon verloor woensdag 6,15%. Sinds begin oktober verloor het aandeel al meer dan 13% van zijn waarde. De eerste negen maanden van het jaar ging het aandeel bijna voortdurend in stijgende lijn, wat Bezos stevige winst opleverde.

Het grootste deel van het vermogen van Jeff Bezos komt van zijn belang in Amazon. Volgens The Forbes 400, de lijst die elk jaar de 400 rijkste Amerikanen oplijst en begin deze week gepubliceerd werd, zou Jeff Bezos zijn vermogen rond de 160 miljard dollar bedragen. Ondanks zijn verlies, zal hij dus niet meteen een boterhammetje minder moeten eten.

Tech-miljardairs verliezen

Ook andere tech-miljardairs deelden in de klappen. Sergey Brin en Larry Page, oprichters van Google, verloren woensdag samen 4,3 miljard dollar aan beurswaarde. Facebookbaas Mark Zuckerberg zag zijn fortuin met 2,4 miljard dollar slinken.

Maar niet getreurd, want ook voor miljardairs komt er na regen zonneschijn. Vandaag (vrijdag) zijn de aandelenbeurzen in New York immers met stevige winsten aan de laatste dag van de week begonnen. Daarmee wordt de negatieve teneur van de afgelopen dagen doorbroken. Grote techbedrijven als Apple, Microsoft en Amazon stegen tot 4,4 procent. Daarmee toonden de fondsen herstel van de recente stevige dalingen.