Alwin zag tijdsverschil over het hoofd en was 1.000 euro kwijt: “Als ik de kleine lettertjes had gelezen, had ik het waarschijnlijk wel gezien”

Wanneer was dit?

Alwin: “In oktober 2021. Onze drie kinderen zijn al groot en gaan allang niet meer met ons mee op vakantie. Toch leek het ons leuk om nog eens met het hele gezin weg te gaan: een weekje naar de zon op Kreta. Ik boekte voor iedereen het hotel en vliegtickets. En toen overleed mijn vader.”

Dus je was genoodzaakt alles af te zeggen?

“Door de omstandigheden konden we niet gaan op de geplande data, maar we wilden het wel graag verzetten. De vliegtickets kon ik wijzigen naar een latere datum. Het hotel, dat ik via Booking.com had geregeld, zou ik ook kunnen wijzigen. Ik stelde op mijn telefoon een herinnering in voor wanneer ik dat ten laatste geregeld moest hebben, op een bepaalde dag voor 00.00 uur.”

Quote Het was 22.50 uur en de film duurde nog tien minuten, dus ik dacht: ik kijk hem eerst uit, dan doe ik dat daarna wel. Alwin Nieuwpoort

Hoe komt het dat je dan toch te laat was?

“Die herinnering verscheen op mijn telefoon terwijl ik samen met mijn vrouw in de zetel een film zat te kijken. Het was 22.50 uur en de film duurde nog tien minuten, dus ik dacht: ik kijk hem eerst af en dan doe ik dat daarna wel. Toen ik het om 23.10 uur wilde afzeggen, kwam ik erachter dat de boeking die dag op Griekse tijd afgezegd had moeten worden. In Griekenland was het inmiddels 00.10 uur: de volgende dag dus. Ik was te laat.”

Heb je het nog geprobeerd uit te leggen aan het hotel?

“Ik heb hen gebeld, maar ze wilden niet meewerken aan een oplossing. Ik zei dat we niet geheel wilden annuleren, alleen maar uitstellen, en dat we graag in november of in het begin van 2022 wilden komen. Maar het bleef een keiharde ‘nee’.”

Heb je de reden voor het uitstel aangegeven?

“Ja. Ik vertelde hen dat mijn vader was overleden. Op de mail die ik stuurde, kreeg ik van het hotel wel een ‘We are very sorry to hear that’, maar ze wilden er nog steeds niets aan doen.”

En Booking.com?

“Ook niet. Die zagen het als mijn verantwoordelijkheid dat ik het te laat afzegde.”

Wat dacht je toen je besefte dat je je geld kwijt was?

“Het was veel geld. Dat deed in eerste instantie wel pijn. En ik was geïrriteerd dat mensen niet wilden meewerken. Maar het was mijn fout. Als ik de kleine lettertjes beter had gelezen, dan had ik waarschijnlijk wel gezien dat ik rekening moest houden met een tijdsverschil. Maar omdat ik via Booking.com had geboekt, was ik in de veronderstelling dat de uiterlijke tijd waarbinnen ik moest afzeggen onze tijd zou zijn. Ik heb het mezelf vergeven. Iedereen kan fouten maken. En ik had op dat moment ook veel dingen aan mijn hoofd.”

Quote Er zijn belangrij­ke­re dingen, ik kon het loslaten en heb erg genoten van de vakantie met de kinderen Alwin Nieuwpoort

Zijn jullie nog naar Kreta gegaan?

“Ja, een half jaar later, maar wel naar een ander hotel. Ik ben nog wel even langsgelopen bij dat eerste hotel en bleef er een tijdje staan kijken. Op dat moment bedacht ik me dat die mensen het waarschijnlijk harder nodig hadden dan wij. Het was het einde van de coronacrisis. Die periode heeft er voor de horeca op zo’n eiland natuurlijk hard ingehakt. Waarschijnlijk hadden ze die 1.000 euro al uitgegeven zodra het was binnengekomen. En uiteindelijk is het maar geld. Een flink bedrag, maar toch. Er zijn belangrijkere dingen. Ik kon het loslaten en heb erg genoten van de vakantie met de kinderen.”

Wat leerde je ervan?

“In het vervolg ga ik wel beter opletten, want dit was niet nodig geweest. En een dag eerder annuleren kan ook, in plaats van te wachten tot het laatste moment.”

