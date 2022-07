Alweer geen winnaar van Euromillions-recordpot van 230 miljoen euro, wel één Belg 1,8 miljoen euro rijker

Als je Brussel of Gent al duur vindt: In New York steeg de gemiddelde huurprijs naar 5.000 dollar per maand

Droom jij van een leven in de wereldstad New York? Weet dan wel dat daar een serieus prijskaartje aan hangt. De gemiddelde huurprijs in New York is gestegen tot 5.000 dollar per maand voor een appartement.

14 juli