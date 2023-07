"Alsjeblieft, o alsjeblieft: triple check je cv": wat je zeker (niet) moet doen om je eerste droomjob binnen te halen

Vraag 1: wat moet er zeker op je cv in de zoektocht naar die allereerste job?

“Een goed cv voor je eerste job moet je vaardigheden, ervaring en prestaties benadrukken. Natuurlijk moet je de basisinformatie vermelden, zoals je contactgegevens en opleiding, maar laat jezelf stralen door de manier waarop je je vaardigheden presenteert."

“Voeg een vleugje persoonlijkheid toe door middel van een korte, boeiende samenvatting die de nieuwsgierigheid van werkgevers prikkelt. Vergeet niet om je enthousiasme en passie voor het vakgebied te laten doorschemeren. Vervolgens kun je je opleiding en relevante extra cursussen vermelden, net als eventuele stages en vrijwilligerswerk. Als je lid bent geweest van studieverenigingen of andere organisaties, incorporeer dit dan ook.”

“Let erop dat je cv overzichtelijk en gestructureerd is, en gebruik actiegerichte taal om je prestaties te beschrijven. Vergeet tot slot niet om referenties toe te voegen, zoals professoren, stagebegeleiders of andere personen die een positieve indruk van jou kunnen geven.”

Vraag 2: welke fouten mag je zeker niet maken?

“Hoewel het belangrijk is om jezelf te presenteren op je cv, zijn er ook enkele fouten die je moet vermijden. Vermijd clichés en vage bewoordingen die je cv in slaap sussen. In plaats daarvan: maak het pittig en opvallend. Maak geen copy-paste van standaardzinnen, maar injecteer wat originaliteit in je beschrijvingen. Laat je persoonlijkheid doorschijnen, bijvoorbeeld met een vleugje humor, zolang het professioneel blijft. Wees specifiek en concreet in het beschrijven van je ervaringen en prestaties."

“En alsjeblieft, o alsjeblieft: triple check je cv op spelfouten en grammaticale blunders. Die kunnen onprofessioneel overkomen en je potentiële werkgever afschrikken. Zorg er ook voor dat je cv niet te lang is. Houd het beknopt en relevant, idealiter niet langer dan één pagina.”

“Ten slotte: wees eerlijk op je cv. Het is verleidelijk om te overdrijven of info te verdraaien, maar dat kan uiteindelijk tegen je werken. Wees trots op wat je hebt bereikt en presenteer jezelf op een authentieke manier.”



Vraag 3: kies je de komende zomerperiode als pas afgestudeerde eerst nog voor stages/studentenwerk of ga je best meteen voor wat je echt wil doen?

“Dat hangt af van je persoonlijke omstandigheden en doelen. Het kan gunstig zijn om ervaring op te doen door middel van stages of studentenwerk, vooral als je nog niet zeker bent van wat je precies wil doen. Dat stelt je in staat om verschillende terreinen te verkennen en waardevolle vaardigheden te ontwikkelen. Als je hunkert naar meer kennis en ervaring en je passie wil ontdekken, kunnen stages en studentenwerk daar goed voor zijn."

“Als je vakantiejob en de job die je zoekt enige relevantie hebben, kan dat zeker een positieve indruk achterlaten bij potentiële werkgevers. Het toont namelijk aan dat je al ervaring hebt opgedaan en dat je bereid bent om in te zetten wat je hebt geleerd, zelfs tijdens je vakantieperiode. Het getuigt van werklust, betrokkenheid en een proactieve houding. Het is belangrijk om deze ervaringen in je cv en tijdens het sollicitatiegesprek te benadrukken.”

“Leg dan weer niet al te veel nadruk op de vakantiejob als die niet meteen relevant is voor de functie. Zorg ervoor dat je andere relevante ervaringen en vaardigheden niet overschaduwd worden. Als de vakantiejob slechts een klein onderdeel is van je cv, kun je het als een aanvulling presenteren, maar niet als het belangrijkste hoogtepunt. Het is een extraatje dat net een beetje extra pit toevoegt aan je professionele verhaal.”

“Aan de andere kant, als je al een duidelijk beeld hebt van wat je wil doen, kun je direct voor die specifieke job gaan. Immers: als je een helder idee hebt van je droomjob, waarom zou je je tijd dan nog verspillen? Gooi jezelf in het avontuur en jaag die droom na! Wees bereid om de nodige inspanning te leveren om jezelf te bewijzen en jezelf van de rest te onderscheiden."

“Maar onthoud: hoe je ook kiest, het belangrijkste ingrediënt is passie. Dat laat de juiste indruk achter bij potentiële werkgevers. Laat die vonk in je ogen zien wanneer je praat over waar je hart sneller van gaat kloppen en hoe je die energie wil inzetten in je droombaan. Het belangrijkste is dat je een pad kiest dat past bij jouw ambities en waar je jezelf verder kunt ontwikkelen.”



