Als stap voor stap isoleren niet meer mag: welke impact zal de renovatieplicht hebben op de vastgoedmarkt?

Vanaf 2023 geldt in Vlaanderen een renovatieplicht voor wie een energieverslindende woning koopt met een EPC-waarde E of slechter. In hoeverre zal die maatregel een impact hebben op de vastgoedmarkt? Worden woningen goedkoper of net duurder? Bart van Opstal, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot), kijkt in zijn glazen bol. “We verwachten dat de vraag – en dus ook de prijs – van slecht geïsoleerde woningen zal dalen.”

“De renovatieplicht zal sowieso een invloed hebben op de manier waarop mensen een eigendom kopen”, zegt Van Opstal. “Kijk maar naar de verplichte invoer van energieprestatiecertificaten (EPC’s) enkele jaren geleden. De eerste reactie was: dat is wel leuke info, maar het verandert op zich niet zoveel. Gaandeweg begonnen kopers daar toch meer en meer oog voor te krijgen. En dat terwijl de EPC-waarde iets vrijblijvends is bij de aankoop van een bestaande woning: of die nu goed is of niet, je moét niet per se iets ondernemen. In tegenstelling tot nieuwbouw, waar je wel al een tijdje aan een bepaald e-peil moet voldoen om een bouwvergunning te krijgen.”

Prijsdruk voor E en F

“Met de renovatieplicht breidt die verplichting om met het e-peil bezig te zijn uit tot de slecht geïsoleerde woningen. Met een groot deel van de huizen op de vastgoedmarkt zal je dus niet langer kunnen doen wat je wil”, weet Van Opstal. “Mensen zullen daar rekening mee houden bij de prijsbepaling. Vandaag kun je immers op vrijwillige basis stap voor stap investeren in isolatie en de EPC-waarde verbeteren. Als dat vanaf 2023 niet meer kan, zal een koper zijn budget anders opmaken. Hij zal al een deel voor renovatie moeten voorzien, en houdt dus minder budget over om de prijs van de woning te betalen. We verwachten dus dat zowel de vraag naar als de prijs van slecht geïsoleerde woningen zal dalen.”

Quote Als je vandaag een verouderd apparte­ment koopt en je weet dat er vanuit de algemene vergade­ring beslissin­gen komen rond renovatie, dan calculeer je dat ook in je prijs in. Bart van Opstal, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot)

“Je ziet die redenering eigenlijk nu al in sommige delen van de vastgoedmarkt. Oudere appartementen van zestig à zeventig jaar oud, waar kosten voor renovatie nodig zijn, komen omwille van dezelfde reden onder prijsdruk te staan. Als je vandaag zo’n verouderd appartement koopt en je weet dat er vanuit de algemene vergadering beslissingen komen rond renovatie, dan calculeer je dat ook in je prijs in”, zegt Van Opstal. “Voor slecht geïsoleerde woningen zal er in de toekomst nog altijd interesse zijn omdat ze prijsgunstig kunnen zijn, maar een koper zal voorzichtiger worden om zo’n woning aan te kopen. Je weet immers niet op voorhand welke werken je allemaal zult moeten uitvoeren om aan een D-waarde of beter te geraken. In zekere zin neem je een risico. Die onzekerheid kun je als koper uitspelen bij de onderhandelingen.”

Meer (en nog duurdere) nieuwbouw

De woningen die al voldoen aan de toekomstige renovatienormen zijn volgens Van Opstal ook nu al aan het stijgen in prijs. “Dan hebben we het over de afgelopen maanden en jaren. Huizen die in orde zijn, zijn sterk gewild. De tendens die bezig is zal nog benadrukt worden door de nieuwe maatregelen. De prijzen zullen daar blijven stijgen. Anderzijds is dat ook niet slecht. Op die manier zorg je voor een afkoeling in het segment van de slecht geïsoleerde woningen. Die verkopen vandaag als zoete broodjes, maar dat zou in de toekomst wel eens moeilijker kunnen verlopen.”

Quote Het aantal transac­ties van bouwgron­den stijgt aanzien­lijk. Bart van Opstal, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot)

“Ook het aantal transacties van bouwgronden stijgt aanzienlijk. Mensen willen met een wit blad beginnen om dan van in het begin al te voldoen aan de normen. Kopers zijn bereid om die extra kosten te betalen omdat ze die vrij goed kunnen incalculeren, en ervan overtuigd zijn dat ze de komende jaren blijven voldoen aan de normen. Dat duwt mensen meer in de richting van nieuwbouw, eerder dan de aankoop van een woning waarbij je niet weet hoeveel je zult moeten investeren om aan de normen te voldoen”, besluit hij.

