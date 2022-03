“Als kosten zó hoog oplopen, maken we beter géén mayonaise”: 3 op 10 voedingsbedrijven overwegen productie af te bouwen of stil te leggen

Crypto in 1-2-3: wat is de bit­coin-pizzadag?

Is het aantal Bitcoins gelimiteerd of zijn ze oneindig? Welke rol speelt het cijfer 2140? Wat is een halving en wat is het effect ervan op de koers van de Bitcoin? Wat met de koersschommelingen? Bestaat de kans dat die ooit verminderen? Wat is Bitcoin-pizzadag? En hoe zit het met de veiligheid van die wisselplatformen? Wat is de marktwaarde van crypto ten opzichte van bijvoorbeeld goud? In de nieuwe aflevering hierboven van de HLN-podcast Crypto in 1-2-3 geven Kim Londers en Peter Hoogland de antwoorden op al deze vragen.

5:55