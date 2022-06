“Als je slimmer inkoopt, stijgt de levensduurte voor jou minder”: onze expert legt uit hoe je de hoge inflatie van 9,6% kunt tegengaan

Independer 9 tips om je woning te beschermen tegen inbrekers in de vakantie

De komende weken gaan we weer massaal op vakantie. Een uitgelezen periode voor inbrekers, want inbraken komen volgens de officiële cijfers vooral voor in de vakantieperiode. Woningen waar niemand thuis is, trekken nu eenmaal de aandacht. Hoe laat je je woning dus best achter als je dieven wil vermijden? Independer.be deelt 9 praktische tips.

27 juni