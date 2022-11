"Alles wat de waarde van je woning kan wijzigen, moet je melden aan je brandverzekeraar": geldt dat ook voor zonnepanelen?

Wie onlangs zijn woning van zonnepanelen heeft voorzien of dat binnenkort van plan is, doet er goed aan zijn verzekeraar te contacteren. Niet alleen om dat te melden, maar ook om te vernemen of de premie van de brandverzekering gelijk blijft. Mogelijk kijk je tegen een premieverhoging aan, al verschilt dat van verzekeraar tot verzekeraar.

Waarde van de woning

“Alles wat de waarde van je woning mogelijk doet wijzigen, moet je melden aan je brandverzekeraar”, zegt Barbara Van Speybroeck van Assuralia, de koepel van de Belgische verzekeraars. “Dat geldt dus ook voor zonnepanelen. Zo kan de verzekeraar het risico en de te verzekeren waarde juist inschatten en vermijd je onderverzekerd te zijn.”

Quote Sommige verzeke­raars vragen of je zonnepane­len hebt, andere niet. Die vragen worden verwerkt in een evaluatie­roos­ter. Dat is een hulpmiddel dat de verzeke­raar je verplicht moet aanbieden om de te verzekeren waarde te berekenen Barbara Van Speybroeck, Assuralia

Berekenen via evaluatierooster

“Bij een nieuwe aanvraag voor een brandverzekering bepalen veel verzekeraars de waarde van je woning op basis van een vragenlijst”, legt Barbara Van Speybroeck uit. “Sommige verzekeraars vragen of je zonnepanelen hebt, andere niet. Die vragen worden verwerkt in een evaluatierooster. Dat is een hulpmiddel dat de verzekeraar je verplicht moet aanbieden om de te verzekeren waarde te berekenen. Al is het zo dat een recente schatting van dat bedrag door een deskundige uiteraard ook goed is. Als er niets gevraagd wordt over zonnepanelen, dan zijn die automatisch mee verzekerd en hoef je je geen zorgen te maken over een mogelijke onderverzekering.” Assuralia voegt eraan toe dat in de meeste gevallen zonnepanelen geen aanleiding zullen geven tot een premieverhoging.

Quote De zonnepane­len maken deel uit van het gebouw en als gevolg daarvan zijn ze gedekt voor alle risico’s waarvoor het gebouw gedekt is Barbara Van Speybroeck, Assuralia

Wat bij winterweer?

De zonnepanelen krijgen tijdens de winter heel wat te verduren: vorst, hagel, regen, hevig wind … Volgens Assuralia moet je je daarvoor echter niet extra laten verzekeren. “De zonnepanelen maken deel uit van het gebouw en als gevolg daarvan zijn ze gedekt voor alle risico’s waarvoor het gebouw gedekt is. Heb je de zonnepanelen correct aangegeven aan je verzekeraar, dan zal de beschadiging aan je panelen door stormschade, brand (ook rook- en roetschade), hagel, sneeuw en blikseminslag gedekt zijn. De verzekering dekt ook de schade door de val van een boom op de panelen. Kortom, het gaat om alle dekkingen die voorzien zijn voor het gebouw zelf.”

Diefstal en schade aan derden

Ook voor diefstal is geen aparte dekking nodig. “Zoals gezegd, maken zonnepanelen deel uit van het gebouw”, vervolgt Barbara Van Speybroeck. “De diefstal van zonnepanelen is doorgaans gedekt in het kader van de dekking materiële schade, veroorzaakt aan het gebouw door vandalisme en kwaad opzet. Al is er soms wel een limiet: valt een zonnepaneel door een storm op de auto van je buurman? Dan zal je de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van je gebouw moeten aanspreken.”

Roerende en onroerende zonnepanelen

Zonnepanelen kunnen voor een verzekering zowel roerend als onroerend zijn. “De zonnepanelen zijn onroerend per bestemming, want ze zijn altijd op één of ander manier vastgemaakt aan het gebouw. Het gaat hierbij om zonnepanelen die zich op een dak van een gebouw bevinden en aangesloten zijn op het net. De zonnepanelen zijn zo ook gedekt wanneer er geen inboedelverzekering is afgesloten. Gaat het over een - vaak klein - zonnepaneel in de tuin met ingebouwde batterij, enkel bedoeld voor een buitenlicht bijvoorbeeld, dan is dat niet gedekt door de woningverzekering. Dat zonnepaneel maakt geen deel uit van de verzekerde goederen. Goederen die zich buiten de gebouwen bevinden, zijn immers niet gedekt. Al bestaan er ook hier een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een gemetselde barbecue.”

