Alleenstaande mama’s Dila en Johane kregen energiefacturen van meer dan 1.000 euro per maand: wat kunnen ze best doen?

“Ik kreeg bijna een hartaanval!” Net als vele andere Belgen schrokken ook alleenstaande mama’s Dila en Johane zich een bult toen ze de voorstellen voor hun nieuwe, onbetaalbare voorschotfacturen voor gas en elektriciteit onder ogen kregen. Zo getuigt het tweetal op RTL. Dila onderhandelde met haar energieleverancier, Johane verlaagde haar voorschotfactuur en trok de domiciliëringsopdracht in. Maar wat is nu de beste oplossing? Elke week worden bij ons 4.000 afbetalingsplannen ingediend, in totaal voor 4 miljoen euro”, zegt Engie-woordvoerder Olivier Desclée.

Dila uit Halle werd door haar energieleverancier TotalEnergies gedwongen om het bedrag van haar voorschotfactuur aan te passen. “Ik lees elke dag over de duizelingwekkend stijgende bedragen van de voorschotfacturen van handelaars. Bijvoorbeeld die van een kapper, die van 300 naar 1.400 euro steeg. En nu overkomt die waanzin ook mij: mijn voorschotfactuur voor gas en elektriciteit ging van 250 naar 1.250 euro, voor hetzelfde verbruik”, vertelt ze.

Omdat ze zo’n bedrag echt niet kan ophoesten, belde Dila met de klantendienst van haar energieleverancier. Die telefonische ‘onderhandeling’ had uiteindelijk tot resultaat dat ze nu maandelijks 999 euro zou moeten betalen. “Ik vind dat duizelingwekkend hoog. Ik ben alleenstaande mama van een kind en heb in de verste verte niet het inkomen waarmee ik dat kan betalen. Ik heb tegen mijn energieleverancier gezegd dat ik dat geld echt niet heb. Hoewel ik heel bewust met geld omga, kan dat er echt niet vanaf.”

Quote “Ik kreeg bijna een hartaanval: dit komt in totaal neer op 16.656 euro per jaar voor gas en elektrici­teit! Alleenstaande mama Johane

Johane, die in het Luikse woont, zit in een gelijkaardige situatie. Op haar Luminusprofiel ontdekte ze in september dat men haar voorschotfacturen van 957 euro voor gas en 431 euro voor elektriciteit zou verhogen. “Terwijl ik voordien 200 euro voor gas en 176 euro voor elektriciteit betaalde”, verduidelijkt ze. “Ik kreeg bijna een hartaanval: dat komt in totaal neer op 16.656 euro per jaar voor gas en elektriciteit! Ik woon alleen met mijn twee dochters – die om de week telkens een week bij mij zijn – in een klein rijhuis dat net volledig gerenoveerd werd (dak, ramen, nieuwe boiler en nieuwe verwarmingsinstallatie). Mijn jaarlijks gasverbruik is 1.146 m3, mijn elektriciteitsverbruik 1.200 kWh. Ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben die zoiets meemaakt, maar eerlijk: dit is te gek voor woorden! Dat kan toch niet... heel onze economie gaat daaraan tenonder!”

Domiciliëringsopdracht ingetrokken

In tegenstelling tot Dila probeerde Johane niet voor een onderhandeling om haar voorschotfacturen naar beneden te krijgen. “Ik heb de voorschotfacturen op 200 euro per maand gezet en de domiciliëringsopdracht ingetrokken”, zegt ze. “Ik zal mijn afrekening in september 2023 krijgen en verwacht dan een factuur van 6.200 euro. Dat ga ik niet kunnen betalen. Ik heb een goed loon, maar wel geen recht op welke tegemoetkoming ook.”

Kan je zelf het bedrag van je voorschotfactuur kiezen? “In theorie kan dat, ja. Maar als de voorschotten te laag zijn, zal het bedrag van de eindafrekening erg hoog zijn”, waarschuwt woordvoerder Olivier Desclée van Engie. “Het staat de klanten vrij om hun voorschotfactuur hoger of lager te maken, maar dat gaat altijd zijn weerslag hebben op de eindafrekening. Bij tegenslagen of onvoorziene uitgaven is het begrijpelijk dat de voorschotfactuur naar beneden moet. Maar uiteindelijk zal de eindafrekening gewoon rekening houden met wat je verbruikt hebt en met het tarief dat daarvoor aangerekend wordt. Als je dan niet voldoende betaald hebt via de voorschotfacturen, kom je in financiële problemen.”

De leverancier dringt erg aan op een bepaald voorschotbedrag. “Ja, want anders schiet de leverancier eigenlijk zijn klant geld voor. De voorschotfacturen zijn gebaseerd op het contract van de klant en zijn verbruik. Niemand wordt gedwongen om een bepaald voorschotbedrag te betalen, tenzij er een voorgeschiedenis van wanbetalingen is. In dat geval wordt er strikter omgegaan met het aanpassen van voorschotbedragen. Wat mensen zeker moeten weten, is dat het belangrijk is om voorschotbedragen te betalen die zo dicht mogelijk in de buurt blijven van wat men vermoedt dat de eindafrekening wordt, om onaangename verrassingen te vermijden.”

250.000 Engie-klanten kampen met betalingsmoeilijkheden

Engie krijgt momenteel per week 5.000 telefoontjes van klanten die oplossingen zoeken om zo goed mogelijk om te gaan met de stijgende energieprijzen. Maar liefst 10 procent van hun klanten - 250.000 gezinnen - geven aan dat ze “problemen hebben om de voorschotfacturen te betalen”. Gevolg: “Elke week worden 4.000 afbetalingsplannen ingediend bij Engie, in totaal voor 4 miljoen euro”, rekent Olivier Desclée voor.

“We hebben geen kristallen bol en kunnen de evolutie van de energiekosten niet voorspellen. Het enige waar je vat op hebt, is je verbruik. Als je er niet komt met een voorschotfactuur van 999 euro en je slaagt erin om je verbruik te beperken tot die som, dan is dat voldoende. Maar 999 euro is wel een hoog bedrag. Het kan ook dat de prijzen nog stijgen, dus ik raad iedereen aan om die voorschotfacturen goed in het oog te houden. Maar als de prijzen dalen - en daar hopen we allemaal op - dan is dat voorschot mogelijk te hoog.”

Quote Als je de eindafreke­ning onmogelijk kunt betalen, kan je nog altijd een afbeta­lings­plan aanvragen. Maar dan neem je een risico, want dat komt bovenop de voorschot­ten van het jaar nadien.

“De eindafrekening hangt af van het verbruik en de besparingen die je doet, maar ook van de evolutie van de prijzen. Dat moet je dus van nabij opvolgen. Als het een bedrag is dat je onmogelijk kan betalen, kan je nog altijd een afbetalingsplan aanvragen. Maar dan neem je een risico, want dat komt dan bovenop de voorschotten die je het jaar nadien zal moeten betalen. Ik denk dat je zo dicht mogelijk bij je verbruik moet blijven en erover waken dat de voorschotten zo goed mogelijk overeenstemmen met het bedrag van de eindafrekening.”

“Het beste wat je kan doen is om ongeveer om de twee, drie maanden gaan kijken of je voorschotfactuur nog volstaat. Elke dag gaan kijken heeft niet veel zin. Die voorschotfactuur is er om de impact van het contract te spreiden, het effect van de winter af te vlakken met dat van de warmere seizoenen. In de huidige situatie is energie besparen het beste wat je kan doen.”

Lees ook op Mijn Energie hoe je zelf een redelijk voorschotbedrag kan berekenen: Is een voorschot van 1.000 euro realistisch? “Sommige energieleveranciers willen hun cashpositie versterken op kosten van de consument”

Lees ook: