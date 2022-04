“Alleen voor vervoer waren we al 200 euro kwijt”: hoeveel moet je besteden aan een huwelijk of vrijgezellenfeest?

ECB houdt rente ongewij­zigd ondanks oplopende inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de belangrijkste rentetarieven en zijn steunprogramma’s ongemoeid gelaten, ondanks de flink opgelopen inflatie in de eurozone. Alle ogen in de financiële wereld zijn daarom gericht op de toelichting die ECB-president Christine Lagarde later op donderdag zal geven op het nieuwe rentebesluit. Daarin kan ze mogelijk meer duidelijkheid verschaffen over wat de ECB later dit jaar gaat doen om de flinke prijsstijgingen te beteugelen.

14 april