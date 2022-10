Alleen mobiele data in je gsm-abonnement? "Dan is het vaak onmogelijk om naar noodnummers te bellen”

MijntelcoSteeds meer mensen bellen vandaag via populaire communicatieapps als WhatsApp of Messenger. Daarvoor heb je uiteraard (veel) mobiele data nodig. Is het als consument voordelig om enkel nog te bellen via mobiel internet en alle andere diensten in je abonnement overboord te gooien? Mijntelco.be zocht het uit.

Om te weten te komen of dit een interessante optie is voor jou als consument, spelen een aantal factoren een rol.

Ten eerste: hoe vaak moet je bellen, en hoe vaak moet je dat doen via mobiel internet? Wie bijvoorbeeld thuis werkt en weinig de baan op moet, kan altijd gebruik maken van het wifinetwerk om te bellen via een mobiele app.

Ten tweede: hoeveel data verbruikt bellen via een mobiele app? Dat hangt af van welke app je hiervoor gebruikt. Zo verbruiken populaire apps als Messenger en WhatsApp iets minder data dan Skype. Gemiddeld genomen moet je voor bellen via een mobiele app met alleen geluid – dus zonder video – rekenen op ongeveer 740 kilobyte (KB) per minuut.

Videobellen

Videobellen verbruikt meteen een pak meer data: tussen de 5 en 15 megabyte (MB) per minuut. Het verbruik verschilt ook per netwerk. Ruim genomen is 1 gigabyte (GB) dus voldoende om 1.000 minuten te bellen of om 100 minuten te videobellen.

Het verbruik van andere apps op je smartphone moet je daar uiteraard nog aan toevoegen. Vaak werken die ook op de achtergrond, waardoor het verbruik per minuut eerder een optimistische schatting is.

Voor- en nadelen

Bellen via een mobiele app biedt in principe enkele voordelen. Zo hoef je geen belminuten en sms’en in je abonnement op te nemen.

Maar er zijn ook enkele nadelen. Zo ben je afhankelijk van de verbinding met het mobiele netwerk en de dekking ervan op de locatie waar je je bevindt. De kwaliteit van een gesprek is dus niet altijd even goed. Bij de traditionele manier van bellen heb je hier minder last van, aangezien je gsm dan gebruik maakt van het 2G-netwerk.

Bovendien is het bij heel wat mobiele apps niet mogelijk om naar noodnummers, zoals 112, te bellen. Voor WhatsApp en Messenger is dat bijvoorbeeld het geval. Met die apps kan je ook alleen maar mensen bereiken die over dezelfde app beschikken op hun telefoon.

Voordeelbundels?

Wie vandaag een gsm-abonnement wil met uitsluitend mobiele data en zonder belminuten, kan daarvoor enkel bij Mobile Vikings terecht. Voor dit zogenaamde ‘data only’-abonnement betaal je maandelijks 15 euro en krijg je 8 GB mobiele data.

Voor die prijs zijn er echter heel wat interessantere alternatieven in de markt: abonnementen met een beperkt aantal belminuten. Zo werpt Youfone zich op als echte prijsbreker. Voor 10 euro per maand (nu 7,5 euro tijdens de eerste zes maanden) geniet je van 200 belminuten of sms’en en 5 GB mobiele data. Voor 12 euro per maand (nu 9 euro tijdens de eerste zes maanden) krijg je 10 GB. Bij hey! telecom, de nieuwste speler op de markt, betaal je maandelijks 15 euro voor 10 GB data en 200 belminuten of sms’en.

Ook bij lowcost providers edpnet en Scarlet vind je formules met voldoende mobiele data, belminuten en sms’en. Vooral het aanbod van edpnet met 10 GB voor 11 euro per maand is een interessante optie.

