Aldi vernieuwt 450 winkels en werft evenveel extra medewerkers aan Bertje Warson

03 augustus 2018

13u40

Bron: Eigen berichtgeving 1 Geld Morgen opent een vernieuwde Aldi in Lier. De ombouw van de winkel in Lier maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor Aldi .

Daarbij worden het komende anderhalf jaar alle 450 Aldi-winkels in ons land omgevormd naar het nieuwe winkelconcept met de nadruk op meer verse producten zoals brood, groenten en fruit. In 2018 alleen al gaat het om 167 winkels.

"Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale Aldi er in de toekomst uit? Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht", legt communicatieverantwoordelijke Dieter Snoeck uit.



Voor de volledige moderniseringsoperatie, de grootste investering ooit voor Aldi België, trekt de groep 350 miljoen euro uit. Een deel daarvan gaat naar de aanwerving van 450 extra winkelmedewerkers, voor elke winkel één. In Lier worden 3 extra medewerkers aangeworden, wat het aantal op 18 brengt.