Alain krijgt 1.850 euro pensioen: “Niets zo vreselijk als in de herfst van je leven de eindjes aan elkaar te moeten knopen”

Verhuizen naar een apparte­ment na je pensioen? Karine (64) en Pascal (65) kozen een andere oplossing: “Bijkomend voordeel: de BTW bedroeg slechts 6%”

Voor veel senioren is het een logische stap om hun vaak verouderd huis in te ruilen voor een appartement. Ook Karine en Pascal dachten eraan, maar het koppel nam een veel drastischere beslissing: ze braken hun fermette af en bouwden op dezelfde plaats een nieuw huis voor hun oude dag. “Een appartement zou ons weinig bieden voor ons geld, dus was dit de beste keuze die we konden maken.” Onze woonexpert Björn Cocquyt ging na waarom dit een slimme keuze is en welke voordelen het koppel hieraan overhoudt.

3 februari