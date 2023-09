Al voor ruim 22,3 miljard euro ingeschreven op de staatsbon

Chinees vastgoed­con­cern Evergrande keldert met 87 procent op de beurs

De aandelen van de in moeilijkheden verkerende Chinese vastgoedgigant Evergrande kelderden maandag op de beurs in Hongkong. De koersval volgde op het opheffen van een handelsopschorting van zeventien maanden, nadat het concern zijn resultaten over de eerste helft van 2023 had gepubliceerd.