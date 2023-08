Al voor meer dan 475 miljoen euro ingeschreven op staatsbon: “Dit kan grootste financiële operatie in geschiedenis van België worden”

De nieuwe staatsbon op een jaar neemt een vliegende start. Er is al voor meer dan 475 miljoen euro ingeschreven, zo is deze middag bevestigd aan onze redactie. Voor alle duidelijkheid: dit gaat enkel over het bedrag dat rechtstreeks is ingetekend bij het Agentschap van de Schuld. Het bedrag dat is ingetekend bij de banken, zit hier dus nog niet bij.