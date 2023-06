Al ruim 100.000 Vlamingen vroegen MijnVerbouwPremie aan: zo kan jij je renovatieproject financieren

Nog 15 dagen voor je belasting­aan­gif­te. Experten geven hun ultieme tips: “Veel mensen vergeten kinderop­vang aan te geven en lopen zo geld mis”

Wie een papieren belastingbrief invult, heeft nog tot 30 juni de tijd om dat te doen. Zelfs met die deadline in zicht ga je beter niet overhaast te werk. Fouten in de vooraf ingevulde aangifte of eigen vergetelheden kunnen duizenden euro’s verschil maken. Zeven belastingexperts vertellen welke problemen zij dit jaar al tegenkwamen. Met hun advies kan je zelf mogelijk ook minder betalen of meer terugtrekken dan je denkt.