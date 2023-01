Al jaren een topper volgens de klant: wat zijn de sterke punten van Argenta? En wat kan toch nog beter?

Crypto­beurs Coinbase betaalt 94 miljoen euro wegens facilite­ren witwassen

Coinbase, een van de grootste handelsplatformen voor cryptomunten ter wereld, gaat aan de Amerikaanse staat New York een forse boete betalen. Het bedrijf nam onvoldoende maatregelen tegen het witwassen van geld. De onderneming zal omgerekend 94 miljoen euro betalen via een schikking. Dat meldt DFS, de financiële toezichthouder in New York.

4 januari