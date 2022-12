Al 62 doden bij woningbranden dit jaar: wat zijn je verplichtingen als je een hout- of pelletkachel plaatst?

IndependerDit jaar wordt één van de dodelijkste jaren qua woningbranden in ons land. Het is een direct gevolg van het feit dat mensen, omwille van de energiecrisis, veel meer gaan verwarmen met alternatieven, zoals hout- of zelfs petroleumkachels. Maar wat zijn de gevaren? En moet je dit ook melden aan je verzekeraar? Independer.be adviseert.

Verandert er iets aan je brandverzekering als je een pellet- of houtkachel in je woning of appartement installeert? Op zich maakt het voor de verzekeraars eigenlijk niet uit hoe je je verwarmt. In een gewone woonverzekering (brandverzekering) wordt er geen verschil gemaakt tussen centrale verwarming op stookolie of gas, houtkachel of convectoren. Met de brandverzekering of woonverzekering ben je gedekt tegen schade door brand en rookschade.

Met een bijkomende inboedelverzekering verzeker je bovendien je inboedel en persoonlijke spullen in je woning. Toch is het aangeraden dat je je verzekeraar wel schriftelijk laat weten dat je overschakelt op een ander type verwarming. Zo ben je zeker in orde. En je moet je uiteraard aan de nodige voorwaarden houden die wél in je verzekeringspolis staan.



Uiteraard spreekt het voor zich dat je je pelletkachel laat installeren door een erkend vakman, die er voor moet zorgen dat het rookkanaal voldoende 'trekt’. En uiteraard ga je niet verwarmen met oude petroleumkachels, die al jaren niet meer gecontroleerd of onderhouden zijn.

Reinigen schoorsteen verplicht?

Je schoorsteen laten reinigen is een wettelijke verplichting, of je nu huurder of eigenaar van de woning bent. Ook als je een kachel of open haard met houtblokken of houtpellets hebt, ben je wettelijk verplicht om de schoorsteen 1 keer per jaar te laten vegen. Daarnaast moet er elk jaar ook een onderhoud van je pelletkachel plaatsvinden.

Gebruik je enkel hout, dan is het zelfs aangeraden om twee keer per jaar de schoorsteen te laten vegen. Wie verwarmt met hout, loopt immers een veel groter risico op schouwbrand dan iemand die verwarmt met gas. Hout zorgt voor veel meer roetafzetting in het rookkanaal. Precies door die roetaanslag kan de binnenkant van de schouw in brand vliegen.

Ben je geen eigenaar maar huurder? Ook dan ben je er zélf verantwoordelijk voor dat het jaarlijks onderhoud plaats vindt. Je moet dus zelf de keuring laten uitvoeren, tenzij het anders in het huurcontract staat.



Mag je zélf je schoorsteen vegen?

Ook al kun je het zelf, het mag niet. In geval van brand moet je aan de verzekeringsmaatschappij kunnen bewijzen dat het jaarlijks onderhoud van je schoorsteen werd uitgevoerd door een erkend technicus. Je krijgt ook altijd een attest. Daarop staan zowel de datum, waarop de schouw werd geveegd, als de mogelijke beschadigingen.

Wat zijn de gevolgen voor je verzekering als je je schoorsteen niet laat controleren?

Je riskeert serieuze problemen als er iets misloopt. Heb je geen attest en ontstaat er brand in huis, dan kan je verzekeringsmaatschappij weigeren je het verzekerde bedrag in geval van brand uit te keren. Ook als huurder loop je hetzelfde risico. Net daarom ben je verplicht een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest van de technicus aan de verhuurder te bezorgen.

