Al 5.000 gezinnen kregen een jaar uitstel voor de afbetaling van hun woonlening: komt dat duurder uit?

Crypto Dogecoin schiet omhoog nadat Elon Musk Twitter koopt

‘The bird is freed and the doge flies to the moon.’ Het lijkt onzin, maar vat in zekere zin samen wat met cryptomunt Dogecoin is gebeurd sinds techmiljardair Elon Musk het socialemediabedrijf Twitter heeft gekocht. Nadat Elon Musk met de boodschap ‘The bird is freed’ de aankoop van Twitter aankondigde, verdubbelde cryptomunt Dogecoin in een week tijd in waarde.

8 november