Al 2,1 miljoen digitale meters geïnstalleerd: wanneer ben jij aan de beurt? En wat als je er geen wil?

De uitrol van de digitale energiemeter kent een stroomversnelling. Eind 2022 stond de teller al op 2,1 miljoen installaties, waarvan 1,3 miljoen voor elektriciteit. De kans is groot dat Fluvius binnenkort ook jou contacteert voor de plaatsing ervan. Hoe weet je wanneer je aan de beurt bent en is dat onherroepelijk?

Fluvius hanteert voor de plaatsing van de digitale meters geen prioritaire doelgroepen. “De ‘ombouw’ gebeurt volledig geografisch”, verduidelijkt woordvoerder Björn Verdoodt. “We werken van straat tot straat. Bij nieuwbouw of grondige renovatie plaatsen we sowieso alleen nog digitale meters.”

Planningschecker

Als consument kan je via de planningschecker op de website van Fluvius nagaan wanneer je woning aan de beurt is. “Fluvius en de drie aannemers die ons helpen bij de plaatsing van de digitale meter contacteren de klant altijd enkele weken vooraf, met een voorstel voor een plaatsingsmoment. Als dat moment niet past, is het altijd mogelijk om via het telefoonnummer op de brief een andere afspraak vast te leggen.”

Tachtig procent tegen eind 2024

Björn Verdoodt geeft aan dat mensen zich geen zorgen moeten maken als ze nog niet gecontacteerd zijn. “De uitrol gebeurt nog tot in 2029. Al mikken we op tachtig procent digitale energiemeters tegen eind 2024. Het is dus logisch dat veel klanten nog geen brief ontvangen hebben. Die komt er in veruit de meeste gevallen in 2023 of 2024 aan.”

Quote Voor wie hardnekkig een digitale teller weigert, volgt een ingebreke­stel­ling met daaraan gekoppelde kosten.

Wie kan uitstellen?

Gezinnen met zonnepanelen die gekeurd zijn vóór begin 2021 én jonger zijn dan vijftien jaar kunnen nog tot 1 januari 2025 uitstel vragen voor de plaatsing van hun digitale meter. “Ze kunnen wel al eerder zelf gratis een digitale meter aanvragen met daarbij een premie, als ze daarvoor in aanmerking komen. Wie dat niet doet, komt automatisch op onze lijst voor metervervanging vanaf 1 januari 2025. Afhankelijk van het concrete aantal klanten dat tot dan wil wachten, zullen de metervervangingen bij die groep in 2025 verschillende maanden in beslag nemen.”

Sancties bij weigering

Sinds enkele weken stuurt Fluvius zogenaamde laatstekansbrieven naar hardnekkige weigeraars van een digitale meter. Via een aangetekend schrijven wordt weigeraars nog eens uitgelegd wat ze riskeren als ze de plaatsing van een digitale meter weigeren. Voor wie na die laatste brief nog steeds hardnekkig nee zegt, volgt een ingebrekestelling met daaraan gekoppelde kosten.

