Al 1.000 mensen lieten hun aangifte controleren: volg live de Belastingmarathon en check ook hoe jij geld kan besparen

Bijna 30.000 Vlaamse werklozen zoeken al langer dan vijf jaar naar een job

Bijna een op de zes werkzoekenden in Vlaanderen, in totaal 28.765 mensen, is meer dan vijf jaar werkloos. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad op basis van cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) heeft opgevraagd. Volgens de VDAB zijn heel wat werklozen niet meer naar een job te begeleiden, bijvoorbeeld omdat ze zich in een onstabiele situatie bevinden, in diepe armoede zijn beland of andere problemen hebben.