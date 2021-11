Akkoord over EU-begroting van 169,5 miljard euro

Brussels Gewest Rekenhof vernieti­gend voor Brusselse boekhou­ding: “Bedrag van 777.000 euro in plaats van 777 miljoen euro geboekt”

Het Rekenhof onthoudt zich van een oordeel over de algemene rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2020, en dat door “onzekerheden over de fiscale ontvangsten en vorderingen die werden geboekt”. Uit een persbericht van het Rekenhof blijkt verder dat het zich onthoudt van een oordeel over één Brusselse instelling en een afkeurend oordeel formuleert over twee andere.

5 november