“Agentschappen waar ik niets aan heb gehad, hebben me 70.000 à 80.000 euro gekost”: de financiële levenslessen van onderneemster Jessica De Block (29)

Topman Ahold Delhaize “krijgt buikpijn” van lage winstmar­ges

Topman Frans Muller van de warenhuisgroep Ahold Delhaize wil niet weggezet worden als een graaier. Van elke honderd euro die in de winkels van het concern in Europa wordt uitgegeven, houdt het bedrijf na aftrek van zijn operationele kosten nog 2,8 euro over. Vorig jaar haalde Ahold Delhaize in Europa nog een operationele marge van 3,5%. Dat zakte dus met 0,7%.