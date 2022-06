Aftellen naar de zomerkampen: moet je kind zich extra laten verzekeren?

Spaargids.beDe zomervakantie staat voor de deur. Dat betekent meteen ook weer dat vele duizenden kinderen op kamp trekken. Van avontuurlijke kampen met de jeugdbeweging, over sportvakanties, tot speelpleinwerking: aan mogelijkheden geen gebrek. Ondanks de grote toewijding van de monitoren valt een ongevalletje nooit uit te sluiten. Is je kind in dat geval voldoende verzekerd? Spaargids.be noteert wat je zeker moet weten.

Of het nu gaat om een dagactiviteit of een weekje op locatie, voor veel kinderen vormt het jeugdkamp een van de hoogtepunten van het jaar. Je kroost ontwikkelt er sociale vaardigheden en wint aan zelfstandigheid. Eens goed vuil worden en de waaghals uithangen, moet zeker kunnen. Hoewel de begeleiders alles in het werk stellen om je kind veilig te laten spelen, ravotten en leren, kan er – net zoals thuis - altijd iets mis gaan.

Betaalt de mutualiteit kinderopvang terug? Voor deze opvallende zaken krijg je een vergoeding van je ziekenfonds.

Organisatie voorziet uitgebreide dekkingen

Leden van grote jeugdbewegingen zoals Chiro, Scouts & Gidsen, KSA of KSJ zijn via de standaard ledenpolis sowieso al verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid, voor eigen letsels en (meestal) rechtsbijstand, meldt verzekeringskoepel Assuralia. Die polissen gelden eveneens op kamp. Daarnaast voorziet de jeugdbeweging mogelijk ook tijdelijke verzekeringen die de dekkingen uitbreiden. Hetzelfde geldt voor andere erkende organisatoren van vakantiekampen.

Eigen verzekeringen voor extra bescherming

Die uitbreidingen zijn doorgaans wel geplafonneerd tot een bepaald bedrag en kennen mogelijk ook beperkingen voor ongevallen in het buitenland. Ze voorzien in een behoorlijke basisverzekering, maar het is altijd raadzaam om na te gaan of die polissen wel volledig aan je wensen tegemoet komen. Is dat niet het geval, dan kun je die dekkingen aanvullen met individuele verzekeringen die je zelf bij de verzekeraar afsluit.

We zetten hierbij enkele opties op een rij:

• Een familiale verzekering is als ouder niet wettelijk verplicht, maar valt wel aan te bevelen. Ze komt tussenbeide wanneer jij zelf of een gezinslid – in dit geval je kinderen – schade veroorzaakt aan derden, waarvoor je de kosten anders zou moeten ophoesten.

• Een lichamelijke ongevallenverzekering biedt soelaas wanneer je kind een ongeval meemaakt.

• Een reisbijstandsverzekering vormt mogelijk een nuttige aanvulling op de verzekering die de kamporganisatie voorziet. Assuralia haalt als voorbeeld aan dat zo’n polis ook de vervoers- en verblijfskosten vergoedt wanneer je je kind na een ongeval ter plaatse in het ziekenhuis wil bezoeken. De meeste ziekenfondsen bieden bij kampen in het buitenland ondersteuning voor hun leden via een reisbijstandscentrale. Vergelijk hier prijzen en voorwaarden van verschillende reisbijstandsverzekeringen.

• Een rechtsbijstandsverzekering kan jou en je gezin dan weer helpen bij juridische geschillen.

Zoals eerder aangegeven, is de kans groot dat verschillende schadegevallen al via de kampverzekering zijn gedekt. Om een dubbele verzekering tegen te gaan, contacteer je best de organisatoren alvorens extra polissen af te sluiten.

Tegemoetkoming mutualiteiten

De verschillende ziekenfondsen betalen een deel van het inschrijvingsgeld van het kamp van je kroost terug. De totale tussenkomst per kalenderjaar per kind varieert van 50 euro tot 120 euro. Via de ziekenfondsvergelijker van Spaargids.be kan je de tegemoetkomingen van de verschillende mutualiteiten met elkaar vergelijken en verneem je of een overstap naar een ander ziekenfonds zou lonen of niet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.