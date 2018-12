Afscheid van Marc Van Peel (CD&V) na ‘grand cru’ jaar voor Antwerpse haven: groei met vijf procent Philippe Truyts

28 december 2018

10u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Geld Het bijna afgelopen 2018 gaat de boeken in als een ‘grand cru’ jaar voor de haven van Antwerpen. Met een verwachte, totale overslag van 235 miljoen ton of een groei met vijf procent, is een absoluut record gevestigd.

Voor de Antwerpse haven is het al het zesde jaarrecord op rij. Alle cargotypes kennen volgens het Havenbedrijf een ongeziene groei. De containertrafiek (+5,8 procent) haalt voor het eerst 11 miljoen TEU (standaardcontainers). Vloeibaar en droog massagoed groeien met respectievelijk 4,5 en 5 procent.

Stukgoederen, zoals bijvoorbeeld auto’s, gaan er met 1,8 procent op vooruit.



De persconferentie van het Havenbedrijf was meteen ook het afscheid van Marc Van Peel (CD&V) als havenschepen en actief politicus. De 69-jarige Antwerpenaar gaat op 1 januari met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Annick De Ridder (N-VA).



Als eerbetoon werd de nieuw ingerichte Wagenzaal op het gelijkvloers van het Havenhuis omgedoopt in ‘Event Hall in honour of Marc Van Peel’. Hij was twaalf jaar lang havenschepen.