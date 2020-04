Afschaffing woonbonus deed vastgoedtransacties eind 2019 met bijna twee derde stijgen HLA

Bron: Belga 0 Geld De afschaffing van de woonbonus heeft eind vorig jaar geleid tot een rush op vastgoed. Het aantal transacties in het vierde kwartaal lag maar liefst 60,4 procent hoger dan tijdens de laatste drie maanden van 2018. Dat blijkt uit gegevens die het statistiekbureau Statbel maandag heeft gepubliceerd.

Het aantal transacties van rijhuizen of halfopen woningen kende de grootste groei: dat steeg tijdens het laatste kwartaal van 2019 met 71,9 procent in vergelijking met het laatste kwartaal het jaar voordien. Daarna volgen vrijstaande woningen met een toename van 61,2 procent en appartementen, die 40,9 procent meer van eigenaar wisselden. De toename van het aantal transacties is wel kleiner dan bij de vastgoedrush eind 2014 - in 2015 werd de woonbonus al fiscaal minder interessant gemaakt. Toen steeg het aantal transacties met respectievelijk 82,4 procent, 75,4 procent en 65,9 procent.

Prijsstijging

De rush eind vorig jaar leidde ertoe dat de mediaanprijzen van rijhuizen en halfopen woningen (245.000 euro) enerzijds en appartementen (199.000 euro) anderzijds meer stegen dan gemiddeld tijdens het vierde kwartaal. Het gaat om toenames van respectievelijk 7,7 procent en 5,2 procent. Opmerkelijk is wel dat de prijsstijging bij vrijstaande huizen (330.000 euro) met 1,5 procent lager dan gemiddeld was.

Voor heel 2019 bedroegen de mediaanprijzen in het Vlaams Gewest 240.000 euro voor rijhuizen en halfopen woningen (+6,2 procent), 330.000 euro voor vrijstaande huizen (+3,5 procent) en 195.000 euro voor appartementen (+5,4 procent).

