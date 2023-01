Advocaat van Elon Musk verdedigt tijdens fraudeproces beruchte tweet over Tesla mogelijk van beurs halen: “Overhaast, maar volledige waarheid”

Die jury moet beslissen of Musk fraude heeft gepleegd met de bewuste tweet van augustus 2018 en beleggers heeft benadeeld. Een groep investeerders heeft Musk en Tesla namelijk aangeklaagd omdat de tweet voor miljarden dollars aan schade zou hebben veroorzaakt. Zij hebben de tweets van Musk “vals en misleidend” genoemd. “De eisende partijen beweren dat de tweet feitelijk onjuist is en kunstmatig de aandelenkoers van Tesla en andere effecten heeft beïnvloed”, vatte rechter Edward Chen het dossier eerder samen.

Volgens de advocaat van Musk was de topman van Tesla die dag op weg naar de luchthaven toen hij in een "fractie van een seconde" de beslissing nam om te tweeten dat hij "overwoog" om het bedrijf van de beurs halen. Musk deed dat nadat hij een nieuwsartikel had gelezen waarin werd onthuld dat Saudi-Arabië een groot belang had genomen in Tesla. Musk trok daaruit de conclusie dat "financiering verzekerd" was om de aandeelhouders van Tesla uit te kopen.