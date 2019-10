ACV verwerpt voorstel skeyes over uurroosters: “Malaise blijft groot, spontane acties niet uitgesloten” Socialistische en liberale vakbonden keurden akkoord eerder wél goed HAA

03 oktober 2019

10u33

Bron: Belga 2 Geld De christelijke vakbond heeft het voorstel over het nieuwe planningsmechanisme bij skeyes, het vroegere Belgocontrol, verworpen. Dat zegt secretaris Kurt Callaerts. De malaise onder het personeel bij de luchtverkeersleider blijft volgens de vakbond groot. "Spontane acties zijn niet uitgesloten", waarschuwt hij.

Bij skeyes werd half september een akkoord gesloten over het planningsmechanisme. Het akkoord regelt de planning van de uurroosters bij de luchtverkeersleiders. Dat is al enkele maanden een heikel punt. Het akkoord werd uiteindelijk ondertekend door de directie en de socialistische én liberale vakbonden.

ACV onthield zich en wou zich intern beraden. Nu blijkt dat het voorstel unaniem is verworpen door het ACV, de grootste vakbond binnen skeyes. Er is volgens Callaerts vooral ontevredenheid over de blijvende onderbezetting bij skeyes en het gebrek aan 'fatigue management', dat vermoeidheid bij de luchtverkeersleiders moet tegengaan. "Verkeersleiders staan op het uurrooster met 15 shiften op 16 dagen. Men verdoezelt zo het personeelstekort", zegt Callaerts.

Volgens de vakbond is de malaise en ontevredenheid bij het voltallig personeel van skeyes groot. "Bij de minste provocatie kan het hier ontploffen. Spontane acties zijn niet uitgesloten", aldus Callaerts. Een stakingsaanzegging is er op dit moment niet, klinkt het nog.