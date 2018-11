ACV verwerpt voorakkoord bpost, ondanks belofte 1.000 extra medewerkers: “Dat hebben ze al eerder beloofd” LH TT ADN

13 november 2018

13u47

Bron: Belga 15 Geld De christelijke vakbond ACV verwerpt het voorakkoord dat gisteren op tafel is gelegd na overleg tussen de drie vakbonden en de directie van bpost. In het voorakkoord met de bonden belooft de directie tijdelijk 1.000 voltijdse medewerkers extra aan te werven, bovenop de openstaande vacatures.

Ook bij vakbonden ACOD en VSOA werd het akkoord niet volop verdedigd bij de achterban. Bij de socialistische ACOD laaiden “de emoties hoog op”, maar de bond zou wel nog het personeel raadplegen, klonk het eerder vandaag. Het voorakkoord zou nog verder uitgewerkt moeten worden, benadrukte de liberale bond VSOA.

De derde vakbond, ACV, verwerpt het akkoord meteen, en dat aan beide kanten van de taalgrens. “Onze mensen hebben het akkoord afgewogen tegen de eisenbundel en het onvoldoende bevonden”, zegt ACV-sectorverantwoordelijke Annick Boon. “Het probleem met de belofte van 1.000 tijdelijke aanwervingen extra is dat men dat eerder al heeft beloofd, maar bpost ondervindt moeite om aan te werven. Het personeel wil keiharde garanties”, zegt Boon. “De mensen op het terrein zijn teleurgesteld.”

De drie vakbonden hebben uiteindelijk beslist om het voorakkoord niet te verdedigen bij het personeel. Ze gaan het enkel “uitleggen”. Morgen overleggen de bonden opnieuw met elkaar. “We zullen donderdag in gemeenschappelijk vakbondsfront bekijken hoe we tot goede oplossingen kunnen komen”, zegt Boon na intern overleg. Of er nu een nieuwe staking lonkt? “We laten het even bezinken”, klinkt het bij Jean-Pierre Nyns van ACOD. “Een staking is een van de mogelijkheden van verdere stappen. Maar dankzij de vorige staking is er nu wel bereidheid bij de directie om te praten.”

Onmiddellijk 100 extra mensen

Vanmiddag gaven de bonden voor het eerst de inhoud van het voorakkoord vrij. Bpost heeft volgens hen beloofd om onmiddellijk 100 voltijdse personeelsleden aan te werven om het werk in 400 zware diensten "op een aanvaardbaar niveau te brengen". Bovenop die 100 zouden er tijdelijk nog 900 personeelsleden extra worden aangeworven voor de drukke eindejaarsperiode. Waar die 1.000 extra mensen vandaan moeten komen, was minder duidelijk.

Ook rond het omstreden georoute-systeem werden afspraken gemaakt. Dat systeem stippelt de rondes van de postbodes uit. "We waren al aan versie 20 toe", zegt Nyns. Nu zou bpost toegezegd hebben om alle lopende reorganisaties - "beparingsoefeningen" volgens de bonden - in het systeem op te schorten. Vakbonden en management zullen een nieuw organisatiemodel afspreken.

Tijdelijke contracten omzetten

Verder zou bpost nog bereid zijn om tijdelijke contracten in het retailnetwerk om te zetten in contracten van onbepaalde duur, om uitbestedingsdossiers te heronderhandelen en om snel afspraken te maken over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. "De directie accepteert het signaal van het personeel en toont respect. De boodschap is goed begrepen. Dat is al een goed uitgangspunt", aldus Nyns.