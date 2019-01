ACV roept op tot staking bij Proximus: “Onze militanten willen respect” HA

11 januari 2019

12u42

Bron: VRT NWS, Belga 1 Geld De christelijke vakbond ACV roept het personeel van Proximus op dinsdag het werk neer te leggen uit protest tegen het herstructureringsplan. Deze week raakte bekend dat er bij het telecombedrijf 1.900 jobs op de helling staan, al zouden er ook 1.250 aanwervingen volgen.

De vakbond roept alle werknemers op dinsdag naar de Proximus Towers in Brussel te komen. “Onze militanten willen een signaal geven. Ze willen respect”, zegt ACV-secretaris Ben Coremans. ACV gaat ervan uit dat de actie in gemeenschappelijk front zal worden gevoerd.



Gisteren dienden de vakbonden bij het telecombedrijf al een stakingsaanzegging in. “We roepen niet op tot staken, maar wanneer er emotionele reacties zouden komen van werknemers, dan zijn zij ingedekt”, zei Coremans na afloop van het bijzonder paritair comité.

Proximus deelde gisterenochtend aan haar personeel mee dat het bedrijf de komende drie jaar 1.250 aanwervingen wil doen, maar dat het tegelijk het aantal werknemers met ongeveer 1.900 wil verminderen. Over die herstructurering moet wel nog sociaal overleg worden gepleegd, waardoor het definitieve cijfer nog kan wijzigen.



Het bedrijf wil tegen 2022 een bijkomende besparing van 240 miljoen euro doorvoeren.



Premier Michel ontvangt maandag om 13 uur de vakbonden van Proximus om over het aangekondigde transformatieplan te vergaderen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) zullen die ontmoeting bijwonen.