ACV legt coronabrugpensioen en vermogensbelasting op tafel: “1 procent op vermogen boven 1 miljoen euro” HAA

20 mei 2020

06u41

Bron: Belga 15 Geld De toegang tot brugpensioen moet opnieuw versoepeld worden tijdens deze coronacrisis. Dat zegt ACV-voorzitter Marc Leemans naar aanleiding van Rerum Novarum. De christelijke vakbond bepleit bovendien een vermogensbelasting van 1 procent op vermogen boven een miljoen euro.

Naar aanleiding van Rerum Novarum morgen, het feest van de christelijke arbeidersbeweging, bepleit ACV-voorzitter Marc Leemans in een videoboodschap een pakket maatregelen om de "gigantische schok" op te vangen van 180.000 mensen die bedreigd worden met ontslag door de coronacrisis.

“Crisis-SWT”

ACV schuift een herverdeling naar voor van de beschikbare arbeid, door middel van een collectieve arbeidsduurvermindering met premies, crisistijdskrediet en crisislandingsbanen. Voor mensen die toch worden ontslagen, dringt de vakbond aan op hogere werkloosheidsuitkeringen en voor de oudere werknemers dringt ACV aan op een versoepeling van de SWT-regels, het vroegere brugpensioen.

"Ik maak me geen illusies. Net als bij elke herstructurering en faling zullen de oudste werkers het eerst moeten gaan. Voor hen komt er best een crisis-SWT", aldus Leemans in zijn toespraak. "Want hun kansen om in deze context een nieuwe baan te vinden, zijn helaas erg klein.”

Zekerheid en bescherming, dat zijn de echte zorgen van mensen. Niet de zoveelste loze lokroep om een nieuwe staatshervorming Marc Leemans (ACV)

Staatshervorming

De christelijke vakbond hamert ook op de nood aan faire fiscaliteit, waarbij de sterkste schouders een correcte last dragen. Dat brengt ACV bij zijn traditionele eis voor een vermogensbelasting. Maar nu plakt voorzitter Leemans daar ook een bedrag op. “Er moet snel een vermogensbelasting komen: 1 procent op vermogen boven de 1 miljoen euro.”

ACV trekt ten slotte ook een streep door nieuwe staatshervormingen. “Zekerheid en bescherming, dat zijn de echte zorgen van mensen. Niet de zoveelste loze lokroep om een nieuwe staatshervorming", klinkt het in de Rerum Novarum-speech van Leemans.

Lees ook:

Deze crisis is het vergrootglas dat ervoor zorgt dat je niet langer naast de pijnpunten van ons land kan kijken (+)

Geldexpert Geert Noels legt uit waarom sommige oplossingen spaarders hard zullen treffen: “Coronacrisis raakt vooral hardwerkende Vlaming” (+)